В разы умнее других. Google выпустила самую мощную ИИ-модель Gemini 2.5 Pro: что она умеет

Что известно о модели Gemini 2.5 Pro

Особенность всех моделей семейства Gemini 2.5, включая будущие версии, заключается в том, что они являются "мыслящими моделями", способными продумывать свои ответы перед тем, как их дать. Это повышает точность и производительность.

Google встраивает эти способности мышления во все свои модели, чтобы они могли решать более сложные задачи и поддерживать более продвинутых, контекстно-осведомленных агентов.

По сравнению с 2.0 Flash Thinking, впервые представленной в декабре и обновленной в этом месяце, Google больше не использует явную маркировку "Thinking". Однако в приложении Gemini пользователи могут включить функцию "Показать ход мысли", чтобы видеть логику размышлений модели.

В области ИИ способность к "рассуждению" означает не только классификацию и предсказание, но и анализ информации, логические выводы, учет контекста и нюансов, а также принятие обоснованных решений.

Gemini 2.5 предлагает новый уровень производительности благодаря значительно улучшенной базовой модели и усовершенствованному послетренировочному процессу.

Первая модель в этом семействе - Gemini 2.5 Pro (кодовое имя "nebula"). Она ориентирована на выполнение сложных задач, и Google отмечает, что она заняла первое место в рейтинге LMArena (измеряющем предпочтения пользователей) с большим отрывом. Также модель лидирует в тестах по математике (AIME 2025) и естественным наукам (GPQA diamond).

Кроме того, Gemini 2.5 Pro показала передовой результат 18,8% без использования инструментов в тесте Humanity’s Last Exam - датасете, созданном сотнями экспертов для проверки пределов человеческих знаний и логического мышления.

Gemini 2.5 Pro показала передовой результат (фото: 9to5Google)

Google делает особый акцент на продвинутом программировании, утверждая, что Gemini 2.5 Pro - "это огромный шаг вперед по сравнению с 2.0" и что "дальнейшие улучшения уже в разработке".

Модель отлично справляется с созданием визуально привлекательных веб-приложений и "агентного" кода, а также с трансформацией и редактированием кода.

На тесте SWE-Bench Verified, который является отраслевым стандартом для оценки автономных кодовых агентов, Gemini 2.5 Pro показала результат 63,8% при использовании специальной агентной конфигурации.

Помимо встроенной мультимодальности, Gemini 2.5 Pro имеет контекстное окно в 1 миллион токенов, а в ближайшее время его число возрастет до 2 миллионов.

Она может обрабатывать огромные массивы данных и справляться со сложными задачами, используя разные источники информации - текст, аудио, изображения, видео и даже целые репозитории кода.

В самом приложении Gemini 2.5 Pro заменит экспериментальную версию 2.0 Pro (фото: 9to5Google)

Gemini 2.5 Pro (экспериментальная версия) сначала станет доступна подписчикам Gemini Advanced и пользователям Google AI Studio, а через несколько недель появится и на платформе Vertex AI.

В ближайшее время Google также представит цены на использование 2.5 Pro, что позволит применять модель с более высокими лимитами запросов для масштабного промышленного использования.

В приложении Gemini она заменит экспериментальную версию 2.0 Pro, добавив поддержку интеграции с Gmail, YouTube и возможностью загрузки файлов.



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