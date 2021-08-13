У розпал літа кияни почали отримувати платіжки за опалення в липні

Жителі Києва почали отримувати квитанції на оплату опалення за липень 2021 року. Варто відзначити, що такі платіжки почали приходити вибірково. У центрі комунального сервісу підтвердили факт виставлення деяким жителям міста рахунків за опалення.

Однак фахівці відзначили, що такий платіж є рекомендованим і обов'язковій оплаті він не підлягає.

"У червні 2021 року "Київтеплоенерго" отримало від Антимонопольного комітету рішення, яке зобов'язало компанію змінити методику нарахувань, а також відкоригувати нарахування за опалення в період з жовтня 2020 року по квітень 2021 року", - пояснили в ЦКС.

У квитанціях вказана сума, яку розрахували за середньомісячними показниками минулого року – у розмірі 30%, тобто - 10 грн 16 копійок за один квадратний метр.

Скриншот

Чому кияни почали отримувати такі квитанції вибірково, в ЦКС відповісти не змогли.

У Департаменті ЖКГ також підтвердили, що сума в платіжках є рекомендованою, а не обов'язковою і пояснили, що подібна ініціатива запущена в інтересах населення.

"Це було зроблено виключно в інтересах населення. Взимку багатьом складно оплачувати комунальні платежі, тому людям дали можливість внести передоплату. Сума, зазначена в платіжках, є рекомендованою, а не обов'язковою. Якщо у людини немає можливості або бажання оплачувати її, він може не платити за опалення наперед. Крім того, він може змінити суму і заплатити стільки, скільки зможе", - пояснили в Департаменті ЖКГ.