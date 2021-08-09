"Розбиратися ніхто не буде": ПриватБанк потрапив у скандал через зникнення грошей з рахунку

За словами жінки, 7 серпня з її картки була проведена операція зі списання грошових коштів. Після скарги на службу підтримки клієнтці відповіли, що сума незначна, тому розбиратися вони не будуть.

"За фактом отримала повідомлення, що з моєї картки проведена оплата товарів (послуг) на незрозумілому сайті. У службі підтримки сказали, що сума незначна, тому розбиратися ніхто не буде, також сказали, що сайти можуть зберігати всі дані карт, не розумію як це допустимо", - пише клієнтка.

За словами клієнтки, їй порадили прибирати ліміти оплат, а також включати функцію підтвердження операцій. Крім того, їй порекомендували звертатися на сайт, через який була проведена операція.

Що відповіли В ПриватБанку

На скаргу клієнтки відповіли у фінансовій установі, відписавшись, що на сторонньому сайті був оформлений токен, який дає можливість проводити оплату згідно з договором, укладеним з компанією, на рахунок якої провели оплату.

У банку порекомендували перевірити виписку по карті і нагадали, що для проведення оплати таким чином потрібен доступ до реквізитів карти.