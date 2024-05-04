RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Радужный налет и пенка на чае: почему они появляются и стоит ли беспокоиться

Почему на чашке чая появляется налет или пенка (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Странный налет на чае, который напоминает стекло или радужную поверхность, часто вызывает у людей беспокойство. Многие предполагают, что это указывает на плохое качество чая или воды, из которой его заваривали.

Почему появляется такой налет и о чем это говорит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wprost.

Чай - один из самых популярных напитков в мире. Мы пьем его, чтобы согреться или, чтобы расслабиться, используем разные сорта и смешиваем с добавками.

На классическом черном чае часто можно заметить радужные разводы, а порой - с небольшой пенкой. Кажется, что в напиток попала какая-то химическая жидкость.

Но объясняется такое явление довольно просто. Если залить заварку кипятком, то полифенолы (которые присутствуют в чае), вступят в реакцию с карбонатом кальция, который находится в воде, особенно жесткой. Это смесь соединений чая с карбонатом кальция и другими солями воды.

Следовательно, чем жестче воду мы используем для заваривания чая, тем интенсивнее может быть радужное явление.

Однако волноваться совершенно не стоит - такой чай не вреден и пить напиток можно совершенно спокойно.

И хотя многие люди не обращают внимание на радужную пленку и готовы пить такой чай, наверняка есть те, кто хотел бы пить этот напиток без такого налета. Решение есть и очень простое - вам нужно предварительно отфильтровать воду или сразу использовать более мягкую.

Также ослабляет образование такого осадка лимонная кислота - поэтому можно просто добавить лимонный сок или дольку лимона в напиток.

А вот небольшая пена при заваривании чая появляется по другой причине. Органические вещества сапонины, которые в природе содержатся в чайных листьях (именно они дают горьковатый привкус чайным напиткам) - могут влиять на образование пены.

Вторая причина - способ заваривания чая. Казалось бы, что еще может повлиять на заваривание напитка? А оказывается важно, с какой высоты вы наливаете воду. Если воду лить хаотично с большой высоты, она нагнетает в напиток большое количество воздуха, в результате чего появляется пена.

Имеет значение и сорт чая - маленькие листья или те, которые характерно скручены, содержат больше воздуха.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧайникНапитки