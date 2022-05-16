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Ці рослини в будинку притягують щастя і любов: поставте їх у своїй квартирі

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Понеділок 16 травня 2022 22:14
Ці рослини в будинку притягують щастя і любов: поставте їх у своїй квартирі Фото: ці рослини привернуть щастя і любов (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Кімнатні рослини мають свою позитивну або негативну енергетику. Вони можуть захищати квартиру і її мешканців від негараздів, зміцнювати відносини та здоров'я.

Які п'ять рослин в будинку привернуть щастя і любов - читайте в матеріалі нижче.

Квіти, як і дерева, можуть бути джерелом позитивної енергетики та благотворно впливати на життя людини.

Алое

Енергетика алое здатна захистити від негативного впливу і допомагає в любовній сфері. А ще ця рослина дуже ефективно для гармонії у відносинах. Алое рятує від зривів і депресій, оберігає від дурних вчинків і рішень.

Спатифіллум

Цю рослину називають справжнім талісманом любові. Вона зміцнює сімейні та романтичні відносини. Таку квітку варто поставити вдома самотнім людям - вона допоможе залучити зустріч з потрібною людиною.

Мирт

Поставте таку рослину у своєму будинку - це допоможе захистити будинок від сварок і конфліктів. Ця квітка допомагає згладити гострі кути та налагодити взаєморозуміння в родині. У Стародавньому Римі гілочку мирта вплітали у волосся нареченої, щоб залучити довге і щасливе сімейне життя.

Кактус

Кактус дуже важлива квітка для будинку, через те, що він здатний не тільки прогнати негативну енергію, але і привертає сильні якості до всіх живуть у квартирі. Ще кактус захищає від псування і пристріту.

Сенполія

Цю квітку потрібно поставити в будинку, де живуть сімейний люди та закохані пари. Вона допомагає знайти взаєморозуміння, зміцнити відносини та допомогти розв'язувати проблеми в шлюбі. Її називає ангелом-хранителем для всіх закоханих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, флорист назвала ідеальну рослину для квартири, з яким впорається навіть новачок.

А також розповідали про те, які кімнатні рослини можуть викликати головний біль.

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