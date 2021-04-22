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Розмитнення євроблях за новими правилами: експерти назвали "підводні камені" Закону

Автор: Анна Шиканова

Верховна Рада України прийняла законопроєкти, які дозволяють розмитнити автомобілі на європейській реєстрації. У цих законах є безліч нюансів, про які варто було б знати водіям.

Про "підводні камені" законопроєктів про розмитнення євроблях, розповіли експерти для видання "Сьогодні".

Згідно з новими законопроєктами, розмитнити можна буде тільки по одному автомобілю в кожній категорії на людину - один легковий, один вантажний, один причіп. Транспортний засіб повинен відповідати екологічним стандартам не менше "Євро2".

Найважливіший момент - на розмитнення автомобілів дається всього 180 днів з моменту вступу в силу закону. І це може стати найбільшою проблемою для автомобілістів, оскільки спочатку машину потрібно зняти з реєстрації в іншій країні. В умовах коронакризи та карантинів ця процедура ускладнюється в рази, і експерти не виключають активізацію шахраїв.

Другою проблемою може стати наявність оригіналу інвойсу. Якщо громадянин України не є власником машини юридично, то для процедури йому знадобиться знайти законного власника автомобіля.

За словами експертів, найскладніше буде водіям з машинами на литовських номерах, через те, що там масово оформлялися авто на фіктивні фірми та продавалися українцям за дорученням. Більшість таких фірм вже не функціонує.

Третя проблема - реєстрація автомобіля в Україні. У нашій країні налічується близько півмільйона нерозмитнених автомобілів і провести процедуру за 180 днів для всіх буде просто неможливо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні суттєво знизили штрафи за нерозмитнені "євробляхи".

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