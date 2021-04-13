Розслабтеся, панікери: пост про ймовірний новий напад Росії на Україну "підірвав" мережу

1941 року нацистські війська стояли біля кордонів СРСР

"В 1941 році нацистські війська скупчилися біля кордонів СРСР. "Буде війна! Треба зміцнювати оборону!", - казали розумні люди. "Ви панікери", - обізвали їх. "Війни не буде. Гітлер не ризикне напасти. Заспокойтеся і спіть спокійно". Всі заспокоїлися. А потім була кров. Голод. Зруйновані міста, спалені села, розстріляні мільйони людей", - написав письменник.

Він порівняв Росію з сокирою, яка в руках у сусіда і назвав умови, при яких ця країна не нападе на Україну.

"Коли у тебе під вікнами стоїть сусід з сокирою, не варто лягати спати в незамкненій кімнаті. Не варто повертатися спиною. Особливо, якщо в цю спину вже встромляли ніж. І якщо вам говорять: "Розслабтеся, панікери! Росія не нападе, ви їм нафіг не треба!" - запитайте себе, чи не дурень перед вами, ворожий агент, який хоче приспати вашу пильність. Росія не нападе тільки в тому випадку, коли ми будемо готові до нападу, готові дати відсіч і відправити нападників назад, на Росію, "вантажем 200", - додав Піддубний.

У 2014 році війська Росії також стояли біля кордонів України

Також він нагадав про події 2014 року в Україні, коли біля кордонів скупчилися російські війська і замість того, щоб відійти якомога далі від траси та тримати зброю напоготові, військові залишилися без охорони, збилися купками прямо на узбіччі та здали зброю.

"Ніхто не чекав, не готувався, не вірив. "Спокуха! Росія не нападе!" А потім була Степанівка, Іловайськ, Дебальцеве...Зараз 21 рік...", - зазначив письменник.

Українці висловилися про ймовірну війну

Його емоційний тест "підірвав" мережу і користувачі написали безліч коментарів, в тому числі про події на сході України у 2014 році.