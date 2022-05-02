"Розширюють кругозір": у російських магазинах з'явилися іграшки з нацистською символікою (фото)

У Росії дітей з самого дитинства долучають до політики загарбництва і нацизму. Так, в магазинах вже з'явилися іграшки з символікою "Z".

Про це щосили повідомляють у пабліках соцмереж.

"У магазинах російського Єкатеринбурга з'явилися такі іграшкові машинки", - написав автор поста.

У магазинах Росії почали продавати іграшки з нацистською символікою (фото: t.me/c/1777491812/6813)

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У російських ЗМІ повідомляють, що у продажу єкатеринбурзького магазину "Сіма-Ленд" з'явилися машинки з Z-символікою для дітей. Вартість патріотичних іграшок на сайті починається від 630 рублів.

"У процесі гри дитина розширить кругозір, познайомиться з автомобілями, розвине координацію рухів і просторове мислення", – йдеться в картці товару в інтернет-магазині компанії.

На вибір пропонується кілька іграшкових машинок: самоскид, автомобіль бортовий, військові з безпілотником і з ракетою, бензовоз, військовий з тентом і з реактивною системою.