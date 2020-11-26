Як розпізнати перші ознаки інсульту і що категорично не можна робити до приїзду медиків

Інсульт може розвинутися раптово і стати важким випробуванням для всієї родини. Це дуже небезпечний стан, який може викликати параліч і навіть смерть. Симптоми інсульту зазвичай розвиваються дуже швидко і для того, щоб уникнути серйозних наслідків і тривалого відновлення, допомога лікарів потрібна негайно.

Лікар-невропатолог вищої категорії, член робочої групи Національної служби здоров'я України, доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат медичних наук Дмитро Лебединець розповів, як швидко визначити симптоми інсульту і що можна зробити до приїзду медиків. Про це він повідомив в інтерв'ю для видання "Факти".

"Факторів ризику багато, але є ті, на які вплинути не можна. Це вік: чим старша людина, тим більше ризик розвитку інсульту, а також спадковість і чоловіча стать. Але набагато більше факторів, які піддаються змінам (модифікованих). Важливо приборкати гіпертонічну хворобу, приймаючи препарати та контролюючи тиск. На жаль, багато людей не хочуть або забувають пити таблетки. Близько 70 відсотків (за деякими даними — до 90) пацієнтів з інсультом мають гіпертонічну хворобу", - пояснив фахівець.

Він додав, що алкогольні напої також є фактором ризику, оскільки алкоголь шкодить судинній стінці, погіршує її еластичність і може призвести до розриву судини. Це призводить до геморагічного інсульту, який протікає більш важко, ніж ішемічний. Також ризик інсульту підвищують цукровий діабет, куріння і миготлива аритмія.

При підозрі на інсульт потрібно відразу ж викликати медиків, через те, що у такій ситуації має дуже велике значення.

"Як можна швидше викликати швидку допомогу. Важливість фактора часу підкреслена і в англійській абревіатурі симптомів інсульту FAST (face-arm-speech-time), і в українській: "МОЗОК-Час" (мовлення-обличчя-запаморочення-очі-кінцівки та час). Кожна хвилина зволікання обертається загибеллю двох мільйонів клітин головного мозку — нейронів. До приїзду бригади швидкої не можна приймати препарати для зниження тиску. Його не повинні збивати й лікарі, які прибули на виклик, навіть якщо рівень досягає 220 міліметрів ртутного стовпа", - зазначив лікар і додав, що пацієнтам не можна також їсти та пити.

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