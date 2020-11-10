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Які продукти можуть збільшити ризик серцевих захворювань та інсульту

Вівторок 10 листопада 2020 07:26
Які продукти можуть збільшити ризик серцевих захворювань та інсульту
Які продукти викликають інсульт і хвороби серця (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Анна Кисельова

Фахівці вважають, що середземноморська дієта – ідеальна для здоров'я серця

Нові дослідження показують, що солодкі, оброблені, рафіновані продукти з більшою ймовірністю викликають запалення, яке може призвести до серцевих захворювань та інсульту. Точно так само овочі, фрукти та більш здорові білки зменшують запалення, що впливає на поліпшення здоров'я. Про це пише медичний журнал Health Line.

Краще за все дотримуватися чогось схожого на середземноморську дієту, уникаючи червоного м'яса, солодких напоїв і термічно оброблених продуктів. Здорова дієта у поєднанні з фізичними вправами знижує імовірність розвитку хронічних захворювань. Нове дослідження підкреслює важливість цієї медичної мудрості.

Дослідження, опубліковане в цьому місяці в Журналі Американського коледжу кардіології (JACC), показує, що дієта з продуктів, що викликають запалення в організмі, пов'язана з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань та інсульту.

Дослідження проводилося протягом 32 років з використанням даних 210 000 осіб. Попередні дослідження показали, що рослинна дієта, така як середземноморська, призводить до зниження ризику запалення.

"Запальний потенціал був значно пов'язаний з більш високою частотою серцево-судинних захворювань. 20% досліджуваної когорти, які споживали продукти, що викликають запалення, мали на 46% більше шансів мати серцеві захворювання і на 28% - інсульт", - зазначила вона.

Лі вказує, що, хоча результати були ясними, подальші дослідження можуть допомогти підтвердити зв'язок між певними харчами та запаленням.

"Сказати ніколи не їсти ці продукти було б неможливо, але спробуйте зменшити їх споживання або замінити їх цільним зерном, рослинними або іншими корисними джерелами білка, такими як риба. Крім того, збільште споживання листових зелених і темно-жовтих овочів і фруктів", - додала вона.

Раніше ми розповідали як обрати рослинне молоко і чому воно корисно.

До речі, раніше дієтолог розвінчала основні міфи про вечерю.

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