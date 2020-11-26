Как распознать первые признаки инсульта и что категорически нельзя делать до приезда медиков

Инсульт может развиться внезапно и стать тяжелым испытанием для всей семьи. Это очень опасное состояние, которое может вызвать паралич и даже смерть. Симптомы инсульта обычно развиваются очень быстро и для того, чтобы избежать серьезных последствий и длительного восстановления, помощь врачей нужна незамедлительно.

Врач-невропатолог высшей категории, член рабочей группы Национальной службы здоровья Украины, доцент Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, кандидат медицинских наук Дмитрий Лебединец рассказал, как быстро определить симптомы инсульта и что можно сделать до приезда медиков. Об этом он сообщил в интервью для издания "Факты".

"Факторов риска много, но есть те, на которые повлиять нельзя. Это возраст: чем старше человек, тем больше риск развития инсульта, а также наследственность и мужской пол. Но гораздо больше факторов, которые поддаются изменениям (модифицированных). Важно обуздать гипертоническую болезнь, принимая препараты и контролируя давление. К сожалению, многие люди не хотят или забывают пить таблетки. Около 70 процентов (по некоторым данным — до 90) пациентов с инсультом имеют гипертоническую болезнь", - объяснил специалист.

Он добавил, что алкогольные напитки также являются фактором риска, так как спиртное вредит сосудистой стенке, ухудшает ее эластичность и может привести к разрыву сосуда. Это приводит к геморрагическому инсульту, который протекает более тяжело, чем ишемический. Также риск инсульта повышают сахарный диабет, курение и мерцательная аритмия.

При подозрении на инсульт нужно сразу же вызвать медиков, так как время в данном случае имеет очень большое значение.

"Как можно быстрее вызвать скорую помощь. Важность фактора времени подчеркнута и в англоязычной аббревиатуре симптомов инсульта FAST (face-arm-speech-time), и в украинской: "МОЗОК-Час" (мовлення-обличчя-запаморочення-очі-кінцівки і час). Каждая минута промедления оборачивается гибелью двух миллионов клеток головного мозга — нейронов. До приезда бригады скорой нельзя принимать препараты для снижения давления. Его не должны сбивать и врачи, прибывшие на вызов, даже если уровень достигает 220 миллиметров ртутного столба", - отметил врач и добавил, что пациентам нельзя также есть и пить.

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