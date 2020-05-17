Розкрито нові схеми шахрайства в магазинах: що потрібно знати

Українці все частіше стають жертвами шахрайства в супермаркетах на касі. Як розповідають покупці, в їх чеках з'являються продукти-примари, яких немає в кошику. За даними опитування, вже 10% покупців стикалися з подібними аферами. Як захистити себе від шахрайства на касах і вчасно виявити недобросовісність касира, розповіли експерти в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Сьогодні більшість українців до походу в супермаркет готується мало не кілька днів – складають списки, розраховують витрати. Але іноді буває і таке, що поки дійшли до каси – товар подорожчав удвічі або звідкись взявся у продуктовому кошику. За такі серйозні порушення відповідає продавець, він і повинен відшкодовувати те, за що ви переплатили. Але при одній умові: якщо похибка виявлена в магазині. Експерт із захисту прав споживачів вважає, що в основному це відбувається через неуважність працівників магазину. Але бувають і навмисні спроби обдурити покупця, щоб заробити більше грошей.

"Якщо раптом відбувається така ситуація і ви виявляєте помилку вдома, чесно кажу, розв'язувати питання з магазином буде досить проблематично. Тому що, якщо пробитий товар, якого ви не купували, вам можуть сказати, що насправді він був придбаний, але ви його просто виклали", – пояснила експерт із захисту прав споживачів Олена Куликова в програмі "Ранок з Україною".

Щоб довести провину недобросовісного касира, необхідно мати докази – товар, який ви купили, чек за нього і фото ваших продуктів, якщо є. Доказом також буде відеофіксація з камер внутрішнього спостереження в магазині.

"Раджу звертатися до поліцейських – викликати їх на місце події, фіксувати цю подію", – порекомендував юрист Іван Ліберман в ефірі каналу "Україна".

Тому, щоб не стати жертвою таких махінацій, слід звернути увагу на ціни на етикетках. Прораховуйте в голові приблизну суму покупки, щоб у разі невідповідності перевірити чек. Або ж, якщо боїтеся, що вас обдурять, сфотографуйте продукти, які лежать на стрічці у касира.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї придумали нову схему і використовують для неї Нову пошту.