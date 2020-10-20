Розкрита нова схема аферистів в інтернеті: продають косметику

Як шахраї в Україні заробляють на покупцях косметики (ілюстративне фото: freepik.com)

Шахраї активно орудують на ринку парфумерії

У зв'язку з кризою кількість шахраїв в мережі істотно збільшилася. Зараз в Україні проводять сумнівні небезпечні акції, щоб нажитися на споживачах, а також можуть просто не вислати придбаний товар. Зараз же стало відомо про ще одну схему збагачення на довірливих українцях.

Як повідомляється в матеріалі "ФАКТІВ", на ринку парфумерії у кожного великого бренду є свої авторизовані продавці – магазини та сайти, які мають право офіційно реалізувати продукцію відомих марок. Це право вони заслужили – пройшли численні перевірки, які підтвердили свою надійність, професіоналізм і серйозність намірів. Щоб продавати онлайн селективну парфумерію (наприклад, Dior, Givenchy, Chanel), продавцю необхідно працювати мінімум три роки, мати навчених консультантів і кілька традиційних офлайн-магазинів. Сьогодні в Україні таких авторизованих онлайн-майданчиків чотири.

При цьому складно говорити, що всі інші магазини торгують обов'язково підробками. Багато з них співпрацюють з більш демократичними брендами. Але є й ті, хто з метою заробити більше працюють за "сірими" схемами. Часто вони продають товари через ФОПи, йдуть від оподаткування. Але якщо придбана на такому сайті сироватка або крем виявляться неякісними, кому ви будете пред'являти претензії й від кого вимагати повернення грошей?

Як визначити шахраїв

Перше, що має насторожити – формат акції. Офіційні дилери навряд чи стануть влаштовувати акції за типом розпродажі елітних парфумів по 400 гривень чи два флакони за ціною одного. І навіть якщо така акція з'явиться на сайті одного з небагатьох безпечних магазинів, які співпрацюють з люксовими брендами, важливо звернути увагу на доменне ім'я сайту. Шахраї найчастіше економлять практично на всьому. Якщо сайт розміщений на безкоштовному домені (посилання на сайт закінчується на com.ua, kiev.ua, in.ua, cc, biz) або на домені конструктора сайтів (WIX, Tilda тощо) – можливо, ви маєте справу з продавцями фальшивок. Серйозні компанії, які працюють в Україні, мають сайт у форматі "назва.uа". Будь-які інші варіанти повинні відразу насторожувати.

Купити товар по акції – завжди приємно, ніж його повній вартості, але тільки якщо це оригінальний товар. Екстремально низькі ціни на елітні парфуми, косметику, а також підозрілі знижки до 90% – у більшості випадків "мишоловка". Де ви бачили Armani або Hugo Boss за 15 євро?!

Також є ключові фрази, які можуть говорити про те, що ви маєте справу з продавцями підробки – "спецпропозиція", "безпрецедентний розпродаж" або "ліквідація складу за собівартістю". Якщо ви побачили рекламу таких сайтів в соціальних мережах – краще поскаржитися, адже це допоможе людям не попастися на гачок аферистів.

"Так чи інакше, всі сайти-фальшивки існують недовго – їх знаходить кіберполіція, системи безпеки банків і великих компаній. Однак до того, як їх заблокують, обдуреними виявляються сотні людей. Не опиніться в їх числі – будьте пильні та керуйтеся здоровим глуздом", – попереджає Юлія Левченко, керівник digital-напрямку мережі одного з магазинів парфумерії.

Також повідомлялося, що була розкрита абсолютно нова схема шахрайства в Україні, і аферисти почали обманювати громадян за допомогою QR-кодів.