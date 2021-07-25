Розжарить до +40, а потім затягне дощами: синоптики шокували погодою на серпень

Згідно прогнозу "народного синоптика" Леоніда Горбаня, в серпні дощів майже не буде, а ось спеки вистачить з лишком.

"До середини місяця вдень очікується під +40 при майже повній відсутності хмар. Після 18-го ненадовго "запахне осінню", температура на два-три дні різко знизиться до 20-22 градусів. Перед Днем Незалежності знову потеплішає до 26-28 градусів - і літо закінчиться, попрощавшись проливним дощем", - розповів Горбань.

А ось липень, за прогнозом синоптика, закінчиться теплою комфортною погодою, але з дощами.

Синоптики Gismeteo своєю чергою в прогнозі на місяць не бачать вкрай високих температур. За їхнім прогнозом липень закінчиться з високими градусами +27+32, дощів буде помірно.

Початок серпня буде з похолоданням до +22+25 і дощами на заході і півночі, а на південному сході будуть помірні +27+28 періодично з опадами.

Далі очікується тепло від +24+28 градусів із середньою кількістю опадів.

Нижче дивіться прогноз погоди на місяць для Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Скрін: Погода в Україні в серпні (gismeteo.ua)