Раньше симптомов не было: педиатр рассказал о признаках COVID-19 у детей и течении болезни

Раньше многие дети болели коронавирусом бессимптомно, но сейчас все изменилось. У детей начали проявляться симптомы заболевания.

Он отметил, что увеличение количества инфицированных COVID-19 детей связано в первую очередь со штаммом Омикрон, который доминирует в настоящее время.

Из-за этого, врач советует родителям делать тест ребенку на коронавирус даже, если вам кажется, что у ребенка просто простуда.

"Это следует делать для того, чтобы выявить - это коронавирус или нет, опасен ли он для ребенка, или нет, будет ли ребенок заражать других членов семьи, для которых это может быть потенциально опасным", - заявил медик.

При этом Асонов отметил, что дети легче переносят коронавирус, чем взрослые.

Симптомы COVID-19 у детей

Повышенная температура тела;

Кашель;

Насморк;

Все подобные проявления респираторной инфекции.

Педиатр Антон Асонов рассказал о коронавирусе у детей