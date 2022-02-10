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Раньше симптомов не было: педиатр рассказал о признаках COVID-19 у детей и течении болезни

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Четверг 10 февраля 2022 13:13
Раньше симптомов не было: педиатр рассказал о признаках COVID-19 у детей и течении болезни Фото: педиатр назвал симптомы коронавируса у детей (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Раньше многие дети болели коронавирусом бессимптомно, но сейчас все изменилось. У детей начали проявляться симптомы заболевания.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал педиатр Антон Асонов.

Он отметил, что увеличение количества инфицированных COVID-19 детей связано в первую очередь со штаммом Омикрон, который доминирует в настоящее время.

Из-за этого, врач советует родителям делать тест ребенку на коронавирус даже, если вам кажется, что у ребенка просто простуда.

"Это следует делать для того, чтобы выявить - это коронавирус или нет, опасен ли он для ребенка, или нет, будет ли ребенок заражать других членов семьи, для которых это может быть потенциально опасным", - заявил медик.

При этом Асонов отметил, что дети легче переносят коронавирус, чем взрослые.

Симптомы COVID-19 у детей

  • Повышенная температура тела;
  • Кашель;
  • Насморк;
  • Все подобные проявления респираторной инфекции.

Педиатр Антон Асонов рассказал о коронавирусе у детей

Напомним, врач-иммунолог Алла Волоха объяснила, почему Омикрон так опасен для детей.

Ранее ученые провели исследования и выяснили, можно ли кормить грудью, если у мамы COVID-19. Оказалось, что молоко не представляет опасности для новорожденных детей, поскольку вирус не может размножаться в культуре клеток.

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