Поранені українські десантниці героїчно врятували побратимів під обстрілом ворога

У командуванні службовиць зазначили, що дівчата там, де справді потрібні.

"Вони зараз там, де дуже гаряче, де необхідно Україні й разом зі своїми підрозділами стримують варварські атаки військ Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що коли розпочалися артилерійський обстріл наші захисниці зазнали вогнепальних осколкових поранень. Проте вони залишилися там і почали надавати домедичну допомогу побратимам, які постраждали більше.

Лише, коли почалося короткочасне затишшя, їм надійшов прямий наказ покинути позицію. Дівчат доставили до військово-лікувального закладу.

"З такими відважними войовничими та хоробрими українськими "амазонками" - ми обов'язково здобудемо перемогу над клятою російською ордою", - додали в Командуванні Десантно-штурмових військ.