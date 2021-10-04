У рамках "DniPro ГогольFest" на території колишнього заводу презентували виставу "ТРУ"

Одна з локацій цьогорічного фестивалю - територія колишнього заводу ім. Карла Лібкнехта. Тут презентували унікальну гранд-подію - балет-оперу "ТРУ". Вистава більше не повториться, її показали лише раз. Для цього біля шести заводських труб облаштували сценічний майданчик із технікою для масштабної світлової проєкції.

Оперу створив режисер Влад Троїцький, а зіграли її - формація молодих українських митців NOVA OPERA разом з танцювальним театром Totem Dance Theatre.

За словами Влада Троїцького, "ТРУ" - це розповідь про Україну мрії через музику та візуальні інсталяції. Простір між трубами - це портал між учора і завтра. У назві фігурують й метафоричні символи: труби означають працю (труд) та правду (truth).

"Ця колишня заводська територія з трубами досить незвична. І коли побачив цю локацію, одразу зрозумів, що створюватимемо щось унікальне, особливе. Це опера-балет, де присутня і поезія Шевченка, Ліни Костенко, історія України, а також надія і мрія про завтрашній день", - сказав Влад Троїцький.

Дар’я Іванович з Вінниці приїхала до Дніпра на фестиваль артпотягом ГогольTRAIN:

"Сьогодні був насичений фестивальний день. Відвідали Центр сучасного мистецтва (DCCC), де була візуальна, театральна програма. А зараз завітали на спеціальну унікальну подію від Влада Троїцького, який завжди створює щось дивовижне. Такими незвичними локаціями, як, наприклад, ця, демонструється, що культура може бути усюди, зокрема, й на колишніх промислових об’єктах, що зовсім неочікувано на перший погляд. Поєднання візуального, перформативного мистецтва, музики - це щось неповторне!".