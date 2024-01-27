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Рамина Эсхакзай неожиданно показалась с Виталием Козловским (фото)

Рамина Эсхакзай и Виталий Козловский (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная украинская ведущая, блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай раскрыла неизвестную деталь из своей биографиии. Оказывается, она была знакома с певцом Виталием Козловским еще с юности, задолго до начала их пиар-романа.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram интервьюерши.

Рамина показала архивное фото

Так, участница пятого сезона "Холостяка" обнародовала в stories архивный снимок, который ей прислала мама.

На фото будущая звезда снята в подростковом возрасте. Вместе с подругой она позировала со старшим на семь лет Виталием, который еще тогда имел длинные волосы.

Рамина Эсхакзай и Виталий Козловский (фото: instagram.com/raminalalala)

Кадр был сделан в середине 2000-х годов, когда Козловский только начинал свою музыкальную карьеру.

"Мама прислала. Я и Козловский до всех событий, о которых вы знаете", - подписала фотографию Эсхакзай.

Напомним, слухи о романе Рамины и Виталия начали распространяться по сети в марте 2016 года.

Рамина Эсхакзай и Виталий Козловский (фото: instagram.com/raminalalala)

А уже через несколько месяцев исполнитель подтвердил догадки папарацци.

Накануне 8 марта 2017-го года Козловский сделал Эсхакзай предложение, но через месяц они разошлись.

В 2022 году артист заявил, что этот роман был пиаром.

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