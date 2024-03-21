Ракетная атака на Киев: под обстрел попал большой склад ROZETKA (фото)

Чечеткин разместил фотографии и рассказал, что от ракетного удара пострадал состав ROZETKA. Машины возле склада перевернуло вверх дном взрывной волной, а само здание - существенно пострадало.

"На фото - наш склад, вернее то, что от него осталось. Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном, пострадали товары (простите, пожалуйста, дорогие клиенты, сегодня мы можем где-нибудь задержаться с доставками)", – написал он.

фото: facebook.com/chechotkin

Также Чечеткин добавил, что работники склада не пострадали, потому что вовремя успели уйти в бомбоубежище.

"Но главное. На смене было 99 человек. Они не пострадали. Спасибо нашей службе безопасности, которая разработала протоколы по атакам и заставляет всех соблюдать правила. Люди были в бомбоубежище и благодаря этому остались невредимыми. Спасибо каждому нашему сотруднику. За мужество, за желание работать, за то, что мы двигаемся вперед. Все остальное - мелочи. Отстроим. Отработаем. Выстоим", - резюмировал совладелец компании.