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Ракетная атака на Киев: под обстрел попал большой склад ROZETKA (фото)

Под ракетный удар попал склад ROZETKA (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Россия рано утром произвела первый с середины февраля массовый ракетный обстрел Украины. Большинство ракет удалось сбить, хотя обломки от них разлетелись в трех районах Киева - Подольском, Святошинском и Шевченковском. Выбиты окна, сгоревшие машины, а еще – уничтоженный состав интернет-магазина ROZETKA.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совладельца сети Владислава Чечеткина в Facebook.

Чечеткин разместил фотографии и рассказал, что от ракетного удара пострадал состав ROZETKA. Машины возле склада перевернуло вверх дном взрывной волной, а само здание - существенно пострадало.

"На фото - наш склад, вернее то, что от него осталось. Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном, пострадали товары (простите, пожалуйста, дорогие клиенты, сегодня мы можем где-нибудь задержаться с доставками)", – написал он.

фото: facebook.com/chechotkin

Также Чечеткин добавил, что работники склада не пострадали, потому что вовремя успели уйти в бомбоубежище.

"Но главное. На смене было 99 человек. Они не пострадали. Спасибо нашей службе безопасности, которая разработала протоколы по атакам и заставляет всех соблюдать правила. Люди были в бомбоубежище и благодаря этому остались невредимыми. Спасибо каждому нашему сотруднику. За мужество, за желание работать, за то, что мы двигаемся вперед. Все остальное - мелочи. Отстроим. Отработаем. Выстоим", - резюмировал совладелец компании.

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