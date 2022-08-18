Ракета РФ вбила в Харкові маму спортсменки Табашник. Раніше після обстрілу ледь врятували її племінника

Серед жертв російського ракетного удару по гуртожитку в Харкові виявилася мама відомої спортсменки, фіналістки чемпіонату Європи-2018, стрибунки у висоту Катерини Табашник. Тіло жінки було виявлено під завалами знищеної ввечері 17 серпня будівлі в Салтівському районі міста.

Про трагедію розповіла 18 серпня сама легкоатлетка у своєму Instagram в stories .

28-річна спортсменка також показала кадри страшних руйнувань в результаті ворожого удару крилатою ракетою "Калібр". На них видно, що житлові приміщення в 3-поверховому гуртожитку, в якому проживали близько 30 людей, перетворилися на суцільні руїни.

Серед уламків лежить іменна табличка Табашник зі спортивних змагань у Берліні у 2018-му.

Катерина підписала зображення запаленої свічки на чорному фоні так: "Моя мамуся. Я тебе дуже сильно люблю".

В результаті російського удару по гуртожитку в Харкові загинула мама спортсменки Катерини Табашник (фото: instagram.com/stories/katerynahj)

"Русский мир" забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від дому і всього мого життя. Як же я вас ненавиджу", - пише Табашник.

У пості з руїнами гуртожитку, де жила її сім'я, Катерина також позначила російських спортсменів Іллю Іванюка і Марію Ласіцкене.

Гуртожиток у Харкові в результаті ракетного обстрілу ЗС РФ перетворився на руїни (фото: instagram.com/stories/katerynahj)

У Федерації легкої атлетики України зазначили, що раніше легкоатлетка та її сім'я боролися за життя її восьмирічного племінника, постраждалого в результаті уламкового поранення в результаті російських обстрілів Харкова.

"Хлопчику розірвало печінку, лікарі були змушені видалити нирку, але, на щастя, врятували його життя. Зараз на долю Каті випали нові випробування…" - йдеться в публікації.

Федерація легкої атлетики України висловили щирі співчуття Табашник та її родині.

Катерина Табашник (фото: uaf.org.ua)

Тіло 60-річної матері легкоатлетки виявив під завалами брат спортсменки Юрій разом з рятувальниками. Жінку завалило у власній кімнаті на 3 поверсі гуртожитку, передає "Суспільне".

"Мама тут сама була. Я в іншому місці був. Сусіди подзвонили телефоном, приїхав. Разом з рятувальниками знайшов тіло своєї мами. Була в кімнаті... Під**аси ху**ять по мирних мешканцях. Розповідають, що якісь військові об’єкти. Які? Гуртожиток? Військовий об‘єкт? Шкода всіх. Шкода тих, кого ще не знайшли. Треба триматися і давати їм звіздюлів", - висловився молодий чоловік.

Наслідки російського ракетного удару по Харківському гуртожитку, де загинула мама легкоатлетки Катерини Табашник (фото: suspilne.media)

Катерина Табашник народилася в Харкові. Спортсменка є однією з найсильніших стрибунів у висоту. У 2013 році вона посіла 1 місце на Чемпіонаті Європи серед юніорів, що проводили в Італії - тоді українська легкоатлетка стрибнула на 1,90 м.

Особистий рекорд Катерини на стадіоні становить 1,96 метра - саме на таку висоту дівчина стрибнула на змаганнях у Кропивницькому влітку 2018-го. А в приміщенні - 1,99 м (таку висоту спортсменка взяла в 2019-му).

Катерина Табашник (фото: instagram.com/katerynahj)

Табашник у 2019 році на Чемпіонаті Європи в приміщенні в британському Глазго стрибнула на 1,97 м, що принесло їй 4 місце.

А в липні цього року Катерина з повторенням рекорду сезону виграла турнір зі стрибків у висоту в Женеві. А в серпні взяла бронзову медаль на Сілезькому етапі Діамантової ліги в стрибках у висоту, де Табашник стрибнула на 1,88 м.

Катерина Табашник (фото: instagram.com/katerynahj)