Ракета РФ убила в Харькове маму спортсменки Табашник. Ранее после обстрела еле спасли ее племянника

Среди жертв российского ракетного удара по общежитию в Харькове оказалась мама известной спортсменки, финалистки чемпионата Европы-2018, прыгуньи в высоту Екатерины Табашник. Тело женщины было обнаружено под завалами уничтоженного вечером 17 августа здания в Салтовском районе города.

О трагедии рассказала 18 августа сама легкоатлетка в своем Instagram в stories .

28-летняя спортсменка также показала кадры жутких разрушений в результате вражеского удара крылатой ракетой "Калибр". На них видно, что жилые помещения в 3-этажном общежитии, в котором проживали около 30 человек, превратились в сплошные руины.

Среди обломков лежит именная табличка Табашник со спортивных соревнований в Берлине в 2018-м.

Екатерина подписала изображение зажженной свечи на черном фоне так: "Моя мамочка. Я тебя очень сильно люблю".

В результате российского удара по общежитию в Харькове погибла мама спортсменки Екатерины Табашник (фото: instagram.com/stories/katerynahj)

"Русский мир" унес жизнь моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни. Как же я вас ненавижу", - пишет Табашник.

В посте с руинами общежития, где жила ее семья, Екатерина также обозначила российских спортсменов Илью Иванюка и Марию Ласицкене.

Общежитие в Харькове в результате ракетного обстрела ВС РФ превратилось в руины (фото: instagram.com/stories/katerynahj)

В Федерации легкой атлетики Украины отметили, что ранее легкоатлетка и ее семья боролись за жизнь ее восьмилетнего племянника, пострадавшего в результате обломочного ранения в результате российских обстрелов Харькова.

"Мальчику разорвало печень, врачи были вынуждены удалить почку, но, к счастью, спасли его жизнь. Сейчас на долю Кати выпали новые испытания…" - говорится в публикации.

Федерация легкой атлетики Украины выразили искренние соболезнования Табашник и ее семье.

Екатерина Табашник (фото: uaf.org.ua)

Тело 60-летней матери легкоатлетки обнаружил под завалами брат спортсменки Юрий вместе со спасателями. Женщину завалило в собственной комнате на 3 этаже общежития, передает "Суспільне".

"Мама здесь сама была. Я в другом месте был. Соседи позвонили по телефону, приехал. Вместе со спасателями нашел тело своей мамы. Была в комнате... Пид**асы ху**ят по мирным жителям. Рассказывают, что какие-то военные объекты. Какие? Общежитие? Военный объект? Жаль всех. Жаль тех, кого еще не нашли. Надо держаться и давать им звездюдей", - высказался молодой человек.

Последствия российского ракетного удара по харьковскому общежитию, где погибла мама легкоатлетки Екатерины Табашник (фото: suspilne.media)

Екатерина Табашник родилась в Харькове. Спортсменка является одной из сильнейших прыгунов в высоту. В 2013 году она заняла 1 место на Чемпионате Европы среди юниоров, что проводили в Италии - тогда украинская легкоатлетка прыгнула на 1,90 м.

Личный рекорд Екатерины на стадионе составляет 1,96 метра - именно на такую высоту девушка прыгнула на соревнованиях в Кропивницком летом 2018-го. А в помещении - 1,99 м (такую высоту спортсменка взяла в 2019-м).

Екатерина Табашник (фото: instagram.com/katerynahj)

Табашник в 2019 году на Чемпионате Европы в помещении в британском Глазго прыгнула на 1,97 м, что принесло ей 4 место.

А в июле этого года Екатерина с повторением рекорда сезона выиграла турнир по прыжкам в высоту в Женеве. А в августе взяла бронзовую медаль на Силезском этапе Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту, где Табашник прыгнула на 1,88 м.

Екатерина Табашник (фото: instagram.com/katerynahj)