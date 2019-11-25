Рак забрав життя відомої української журналістки

У Херсоні померла відома журналістка Ніна Гриценко. Серце жінки зупинилося в понеділок, 25 листопада. Про це повідомляють місцеві ЗМІ і колеги Ніни.

Причиною смерті журналістки, останнім місцем роботи якої було інтернет-видання "Херсон Онлайн", стало онкологічне захворювання. З ним жінка боролася тривалий час. На жаль, перемогти рак не вдалося...

Ніна Гриценко померла в Херсоні (facebook.com/Нина Гриценко)

"Ми всі завмерли сьогодні. Разом з тобою. Кожну секунду чекаємо повідомлення, що хтось щось наплутав і страшна звістка про те, що ти більше не з нами, - помилка... Всі як один шоковані: "Як?! Адже ми ж тиждень назад/позавчора/вчора спілкувалися!.." Нінуся... Ми всі вірили, що ти з цим впораєшся. Тому що і ти в це вірила. А ти завжди вірила в те, що робиш! Дотепна, уперта, місцями категорична, але така мудра й чесна. Ти - майстер, ти журналіст, ти - Людина. Була, є і будеш. Нічого не знаю, для мене ти жива. У своєму сміху, в постах, які Facebook буде час від часу викидати, в коментах, в своєму вічному: "Галюсь, привіт, є хвилина?.." Ти нікуди не пішла. Ти просто поїхала в країну, де краще і тепліше. І абсолютно точно - ми колись зустрінемося. Тепер у кожного з нас є рідна людина, яку забрав рак. Вічна пам'ять тобі, люба... P. S. Звичайно, вона це читає", - написала в соцмережі прес-секретар Херсонської облради Галина Ляшевська.

Скріншот поста (facebook.com/lyashevskaya.galina)

Інші юзери співчувають рідним Ніни Гриценко і тужать за журналісткою.

Ніна залишиться у пам'яті як щира, талановита та безмежно добра людина... Ніна, яка вірила і не опускала руки...

Світла пам'ять Світлій Душі...

Ніна з тих, з ким перетнешся випадково, а зависнеш поговорити на півгодини, починаєш тікати по своїх справах - і це ще хвилин п'ятнадцять. Тем мільйон - дівчачі питання, робота, оцінка подій і людей, здоров'я - в останні роки ... З нею завжди цікаво, у неї про все є своя думка.

Безжальна хвороба. Колись у мене відібрала брата... Я зовсім трохи знала Ніну. Вона приголомшливо посміхалася... Так шкода...

Ми спілкувалися в особистих багато про що... Про жіноче, про професійне, про лікарів/здоров'я. Ось є люди, з якими хочеться говорити, вони не напускні, не поверхові, не заздрісно-брехливі. Така і Ніна. Мудра, сильна, іронічна, об'єктивна і справедлива. Ніна, я сказала тобі, що все буде добре. Але мабуть у Бога на тебе свої плани ... Царство Небесне, життя безконечне, вічний спокій ...

Ніна Гриценко померла в Херсоні (facebook.com/Нина Гриценко)

З Ніною Гриценко прощатимуться в середу. Прощання з нею відбудеться у середу, 27 листопада, о 9:30 на вул. Старостіна, 16 в Херсоні. О 10:00 розпочнеться відспівування.