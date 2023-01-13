Советские установки, которые нужно немедленно искоренять: проверьте себя

"Когда я ем, я глух и нем"

Где проходили ваши самые откровенные разговоры в семье или с друзьями? На кухне во время приготовления или приема еды. Это очень теплое место, где хочется открыться без лишних глаз и ушей. Однако иногда человек мог сболтнуть что-то не то, а системе это не было выгодно.

Поэтому создали и навеяли мысль о том, что есть нужно молча, быстро и без лишних движений. Забудьте об этом. Наслаждайтесь едой, общайтесь за столом и обменивайтесь мыслями.

"Ничего себе"

На первый взгляд может показаться, что это совершенно нейтральная фраза, не имеющая никакого дурного подтекста. Но вдумайтесь в ее буквальный смысл. Когда вы говорите эти слова, вы прямо желаете себе ничего.

Это еще одна установка, пришедшая к нам из СССР. Не стоит хотеть меньшего, ведь именно это вы будете получать. Желайте в первую очередь себе всего наилучшего. Человек сам творит свое бытие, и такие мелочи играют не малейшую роль.

Детям в СССР насаждали эти убеждения как единственно правильные (фото: mapme.club)

"Молчание - золото"

Конечно, в этих известных словах есть доля правды. Хорошо, когда человек может смолчать в нужный момент. Но это снова можно отнести к тому, что молчаливая нация - просто удобно.

Такое позиционирование по жизни сможет сыграть с вами злую шутку. Если молчать о проблемах, решение никогда не найдется.

"Я - последняя буква алфавита"

Наверняка вы слышали эти слова в школе или от родителей. Но эти слова - это сплошное обесценивание вас как личности и части общества. Нас учили хорошо относиться к окружающим, тогда чему не научили тому же по отношению к себе?

В результате можно услышать убеждение, что я не могу ничего сделать и т.д. Никогда не уменьшайте себя, давайте адекватную оценку своим действиям. И помните, что в своей жизни вы не можете играть "последнюю букву".

"Быстрее, выше, сильнее"

Еще одна словно вполне нормальная фраза, которая якобы говорит о постановке и достижении целей. А если вам в жизни не нужно "быстрее, выше и сильнее"? Услышав эту фразу, человек может подсознательно стремиться все время к лучшему.

В современных реалиях, когда культивируется жизнь одними достижениями, это может быть опасно для ментального, а в дальнейшем и физического здоровья. Ориентируйтесь на свои потребности и обстоятельства, адаптируя "быстрее, выше, сильнее" под себя.