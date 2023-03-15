Американец из Житомирской области взял под опеку шесть людей с инвалидностью: трогательная история в фото

Американец Джед Джонсон стал опекуном для шести парней с инвалидностью из интерната на Житомирщине. Вместе с женой они создали "Дом достоинства", где проживают все вместе.

История трогательного поступка

В 2012 году семья Джонсонов приехала в Украину. До этого в Америке Джед был директором благотворительного фонда "Семьи с детьми, имеющими психологические травмы". В этой же организации его жена Ким была медсестрой.

Их семья планировала усыновить мальчика с инвалидностью, однако из-за проблем с документацией сделать это смогли только в Украине.

Джед и Ким Джонсон (фото: suspilne.media)

В Житомирской области пара создала благотворительную организацию "Дом достоинства", которая призвана оказывать заботу людям с инвалидностью. Сейчас в семье Джонсонов проживают шесть парней.

Джед говорит, что все они разные по характеру и предпочтениям. Многие были довольно закрытыми в начале, но семейная атмосфера помогла ребятам раскрыться.

Так выглядит "Дом достоинства" Джонсонов (фото: suspilne.media)

Например, 35-летний Антон, проживающий в "Доме достоинства" уже 5 лет, сначала говорил, что его любит только Бог. Сейчас мужчина изменился к лучшему и чувствует себя более или менее свободно в общении.

Антон проживает в семье уже пять лет (фото: suspilne.media)

"Когда мы его забрали, он говорил только одно слово. Если мы его спрашивали: кто тебя любит, он говорил: Бог. Сейчас он открылся и может многое сказать. Здесь он будет в безопасности, он не будет бояться. Мы уверены, что люди должны быть с семьей, а не жить в интернате. Это не жизнь", - говорит Джед.

Иногда ребята называют его папой, а иногда - Жекой, что более по-свойски.

Семья Джеда и Ким усыновила шестерых парней (фото: suspilne.media)

Джед и Ким поддерживают своих "подопечных" не единолично, ведь им помогает целая команда: социальный работник и коррекционный педагог.

В первые дни полномасштабной войны в доме Джонсонов нашли убежище более 60 человек. В марте семья решила уехать в Германию, а через четыре месяца вернулась в Украину.

Все потому, что, по словам Джеда, он очень любит жизнь в деревне, говорит, козы, куры, собаки - это терапия на украинской земле.

Все члены семьи и команда, помогающая людям с инвалидностью (фото suspilne.media)