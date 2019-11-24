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Радиоведущий оскорбил дочь Кейт Миддлтон и "влип" в скандал

STYLERПерсоны    24.11.2019 - 07:45
Радиоведущий оскорбил дочь Кейт Миддлтон и "влип" в скандал
Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Герцоги Кембриджские были возмущены поступком ведущего

Кейт Миддлтон и принц Уильям отчитали радиоведущего BBC Radio 1 Грега Джеймса за шутку над их дочерью в одном из эфиров. Об этом он сообщил в интервью, передает издание The Mirror.

Однажды Джеймс пошутил в эфире, обсуждая фотографию юной принцессы, которые были сделаны в первый день ее учебы в школе. На снимке дочь герцогов поднялась на носочки и пожала руку директору школы Хелене Хаслем.

"Кто жмет руку учителю в первый день занятий в школе?!", - едко прокомментировал радиоведущий.

Радиоведущий оскорбил дочь Кейт Миддлтон и &quot;влип&quot; в скандалКейт Миддлтон с принцом Уильямом и детьми (instagram.com/kensingtonroyal)

Через несколько недель после выхода той программы в эфир он посетил Кенсингтонский дворец вместе с подростками. Герцоги Кембриджские решили воспользоваться моментом и подозвали Грега поговорить.

Когда ведущий услышал обращение к себе, то невольно испугался. "О боже, только не это! Они слышали, как я говорил, что школа принцессы настолько шикарная, что ученикам приходится каждый день жать руку учителю. В мое время было достаточно улыбки", - поделился мыслями Джеймс.

Далее он добавил, что их разговор был довольно милым и помог разобраться в ситуации без конфликтов.

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