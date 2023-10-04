Радиодиктант национального единства перенесли на новую дату: когда теперь его писать

Новая дата радиодиктанта 2023

Согласно указу президента День украинской письменности и языка перенесли на 27 октября вместо 9 ноября.

Традиционно в этот день миллионы украинцев присоединяются к флешмобу и пишут диктант. Его основали еще с 2000 года и с тех пор проводят ежегодно.

Суспільне Мовлення транслирует диктант на всех платформах: телевидении, радио и диджитале.

Кто в этом году напишет текст для радиодиктанта и кто будет читать его в прямом эфире - станет известно позже. В прошлом году текст радиодиктанта "Твій дім" написала украинская писательница Ирина Целик, а читала его народная артистка Ада Роговцева.

Где слушать радиодиктант

27 октября с 11:00 до 12:00 присоединиться к написанию радиодиктанта можно на:

волнах Українського Радіо и Радіо Культура

вживую в эфире телеканала Суспільне Культура

YouTube-каналы Українського Радіо

Facebook-страницах Суспільного

В 2022 году радиодиктант писали более полумиллиона человек на шести континентах вместе с учеными на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.

Кроме того, желающие могут отправить свою работу на проверку. Так, в прошлом году поступило более 30 000 электронных писем и около 10 000 бумажных.

"Знаково, что за час прямого эфира будут включения с разных точек Украины, где люди в безопасных местах будут писать радиодиктант вместе со всем миром. Даже на фронте, если в тот момент будет такая возможность, наши воины будут писать! Украинцы и все, кто знает или учит, понимает, любит украинский язык, вместе будут писать текст под диктовку", - поделилась исполнительная продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько.