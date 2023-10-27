Радиодиктант национального единства: как узнать свой результат

Как узнать результат диктанта

Состоялся 23-й радиодиктант национального единства, цель которого, по словам организаторов, объединить людей вокруг Украины во всем мире.

В этом году радиодиктант будет называться "Дороги України".

Автор текста - Екатерина Калитко, поэтесса, переводчица, автор прозаических произведений, лауреат Шевченковской премии.

Радиодиктант читал в прямом эфире Алексей Гнатковский - актер, театральный режиссер, исполнитель роли Ивана Довбуша в популярном фильме "Довбуш".

Для того чтобы ваш диктант проверили специалисты, необходимо:

отправить его бумажным письмом по адресу: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата 27, 28 или 29 октября

сфотографировать или отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 30 октября по адресу: rd@suspilne.media.

Радиодиктант можно проверить самостоятельно. Это можно будет сделать 30 октября в 11:00. Именно тогда текст будет обнародован на Суспільному.

Впечатления от радиодиктанта

Наталья Алюшина, глава Нацагентства по вопросам госслужбы, рассказала, что сегодня была возможность проверить себя, ведь госслужащие - это единственная категория, которая 100% украиноязычная.

"Это значит, что мы постоянно повышаем квалификацию, соответствующие навыки мы имеем, постоянно работаем с документами и даем ответы гражданам именно на украинском языке", - добавила она.

Наталья Алюшина (фото: скриншот)

Известный украинский актер Алексей Тритенко также присоединился к написанию текста. Он рассказал, что ему радиодиктант было сложно писать, ведь так быстро он не писал уже около 15 лет.

"Но это интересный опыт и конечно чрезвычайное событие, к которому приятно приобщиться. Я очень медленно писал, поэтому не успел им насладиться. Все время догонял строчки", - сказал актер.

Алексей Тритенко (фото: скриншот)

В Украине прошел радиодиктант единства (фото: скриншот)