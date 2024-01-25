Радио в смартфоне. Лучшие приложения для меломанов

RadioPlayer

В этом приложении собраны все лучшие радиостанции Украины.

Оно простое в использовании, имеет удобный интерфейс и позволяет слушать популярную музыку разных жанров и любимые программы, где бы вы ни были.

Приложение RadioPlayer (скриншот: play.google.com)

Radio Garden

Это приложение позволяет слушать тысячи прямых эфиров радиостанций со всего мира.

Каждая зеленая точка на карте приложения является городом или городком, радиостанции которых можно прослушать. Благодаря этому можно выбрать и сохранить для дальнейшего прослушивания любимые радиостанции из Нью-Йорка, Парижа или любой другой локации.

Приложение Radio Garden (скриншот: play.google.com)

"Радіо Україна - myTuner Онлайн"

Программа позволяет слушать прямые трансляции радиостанций по всему миру (AM, FM, цифровое и онлайн-радио).

В приложении доступно не менее 150 украинских радиостанций и более 50 000 радиостанций мира. Оно предоставляет возможность подписываться на любимые радио-шоу и более миллиона различных подкастов.

Приложение "Радіо Україна - myTuner Онлайн" (скриншот: play.google.com)

"радіо FM"

Приложение предоставляет доступ к более чем 50 000 радиостанций из 236 стран и территорий.

Оно позволяет слушать более 160 различных жанров музыки, новости, шоу, концерты, спортивные обзоры и даже имеет таймер сна (функцию автоматического отключения).

Приложение "радіо FM" (скриншот: play.google.com)

"Радіо Україна FM - Replaio"

Это приложение позволяет слушать FM-радио и интернет-радио в прямом эфире.

С помощью приложения можно просматривать также веб-сайты выбранных радиостанций, чтобы получить о них больше информации.

Приложение "Радіо Україна FM - Replaio" (скриншот: play.google.com)

TuneIn Radio: Music & Sports

Приложение позволяет слушать более 100 000 AM/FM-станций из разных уголков мира.

Кроме того, оно предлагает подписываться на специализированные подкасты и следить за спортивными соревнованиями или ток-шоу онлайн. Не забыть о любимой команде помогут уведомления и персонализация содержимого программы.

Приложение TuneIn Radio: Music & Sports (скриншот: play.google.com)