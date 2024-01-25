Радио в смартфоне. Лучшие приложения для меломанов

Слушать радио в смартфоне на Android или iOS можно с помощью специальных приложений.
РБК-Украина (проект Styler) исследовало разные предложения в сети и рассказывает о ряде лучших программ для прослушивания радио и музыки.
В этом приложении собраны все лучшие радиостанции Украины.
Оно простое в использовании, имеет удобный интерфейс и позволяет слушать популярную музыку разных жанров и любимые программы, где бы вы ни были.
Приложение RadioPlayer (скриншот: play.google.com)
Это приложение позволяет слушать тысячи прямых эфиров радиостанций со всего мира.
Каждая зеленая точка на карте приложения является городом или городком, радиостанции которых можно прослушать. Благодаря этому можно выбрать и сохранить для дальнейшего прослушивания любимые радиостанции из Нью-Йорка, Парижа или любой другой локации.
Приложение Radio Garden (скриншот: play.google.com)
Программа позволяет слушать прямые трансляции радиостанций по всему миру (AM, FM, цифровое и онлайн-радио).
В приложении доступно не менее 150 украинских радиостанций и более 50 000 радиостанций мира. Оно предоставляет возможность подписываться на любимые радио-шоу и более миллиона различных подкастов.
Приложение "Радіо Україна - myTuner Онлайн" (скриншот: play.google.com)
Приложение предоставляет доступ к более чем 50 000 радиостанций из 236 стран и территорий.
Оно позволяет слушать более 160 различных жанров музыки, новости, шоу, концерты, спортивные обзоры и даже имеет таймер сна (функцию автоматического отключения).
Приложение "радіо FM" (скриншот: play.google.com)
Это приложение позволяет слушать FM-радио и интернет-радио в прямом эфире.
С помощью приложения можно просматривать также веб-сайты выбранных радиостанций, чтобы получить о них больше информации.
Приложение "Радіо Україна FM - Replaio" (скриншот: play.google.com)
Приложение позволяет слушать более 100 000 AM/FM-станций из разных уголков мира.
Кроме того, оно предлагает подписываться на специализированные подкасты и следить за спортивными соревнованиями или ток-шоу онлайн. Не забыть о любимой команде помогут уведомления и персонализация содержимого программы.
Приложение TuneIn Radio: Music & Sports (скриншот: play.google.com)
Напомним, ранее мы рассказывали, какие приложения для смартфонов и ПК помогут сделать оригинальные мемы в считанные минуты.
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