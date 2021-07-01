У Раді жінка напала на депутата "Слуги народу" Потураєва: била кулаками і сумочкою (відео)

Це видно на відео, яке з'явилося в мережі. Після інциденту жінку відразу повели охоронці.

"Я думаю, ви всі стали свідками, що це дуже вдалий прояв журналістської діяльності", - заявив Потураєв.

Журналісти вирішили дізнатися у Ірми, з чим був пов'язаний її напад на Потураєва, і вона розповіла, що таким чином виступила проти земельної реформи.

Вона заявила, що її здивувало те, що інші журналісти мовчали щодо цього закону. Крім того, Ірма запевнила, що восени на мітинг прийде багато людей з усіх областей.

"Приїдуть з усіх областей та будуть вас вперед ногами виносити", - заявила Крат.