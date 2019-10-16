У Раді завівся злодій: перші подробиці

У їдальні Верховної Ради почали зникати столові предмети
У Верховній Раді України завівся злодій. Так, з їдальні депутатів зі столу хтось забрав сільничку. Про це повідомив нардеп Ігор Мосійчук на своїй Facebook-сторінці. Він опублікував оголошення, в якому просять злодія повернути столовий прилад на місце.
"У наш час сільничок не крали. Ізмельчал депутат, не той пішов", - написав у соцмережі Мосійчук.
Користувачі мережі іронічно відреагували на таку крадіжку серед депутатів. Люди з гумором сприйняли цю новину. Деякі не вірять, що таке взагалі могло статися.
Як ми раніше писали, народні депутати Верховної Ради дев'ятого скликання знову займаються в стінах парламенту чим завгодно, тільки не прямими робочими обов'язками. У мережі з'явилося відео, на якому обранці мило розмовляють, їдять і поміж іншим тиснуть кнопочки, почувши заклик до голосування.