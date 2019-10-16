У Раді завівся злодій: перші подробиці

У Верховній Раді України завівся злодій. Так, з їдальні депутатів зі столу хтось забрав сільничку. Про це повідомив нардеп Ігор Мосійчук на своїй Facebook-сторінці. Він опублікував оголошення, в якому просять злодія повернути столовий прилад на місце.

"У наш час сільничок не крали. Ізмельчал депутат, не той пішов", - написав у соцмережі Мосійчук.

В буфеті Ради вкрали сільничку (facebook.com/igor.mosijcuk)

Користувачі мережі іронічно відреагували на таку крадіжку серед депутатів. Люди з гумором сприйняли цю новину. Деякі не вірять, що таке взагалі могло статися.

Що тут говорити, при Порошенко такий ху*ні не було...

Кінець епохи бідності.

Це ще з Вашого скликання, або вже все-таки нові?

Давайте зберемо всі дружно гроші на нову, допоможемо все, чим можемо.

Клептомани якісь в Раді.

Ржу... не можу.... багаті з вигляду.... дешеві зсередини...

Скріншот коментарів (facebook.com/igor.mosijcuk)

Як ми раніше писали, народні депутати Верховної Ради дев'ятого скликання знову займаються в стінах парламенту чим завгодно, тільки не прямими робочими обов'язками. У мережі з'явилося відео, на якому обранці мило розмовляють, їдять і поміж іншим тиснуть кнопочки, почувши заклик до голосування.