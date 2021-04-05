RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Раді зробили заяву про комендантську годину в Україні

Автор: Людмила Жукова

Комендантську годину в Україні у зв'язку з посиленням карантину в Україні поки вводити не будуть і навіть не планують.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він зазначив, що комендантська година можуть ввести тільки, якщо президент підпише указ.

"З комендантською годиною ситуація досить складна. Я б не хотів, щоб це сталося, об'єктивно. Для введення комендантської години потрібно оголошувати надзвичайний стан. Це відбувається за указом президента", - розповів Разумков.

За словами голови Ради, на таку вимушену міру уряд йти поки не буде.

"Після цього - засідання Ради, це досить складний процес. Мені б дуже не хотілося, щоб навіть у зв'язку з COVID-19 ми були змушені піти на таку міру", - сказав він.

Що кажуть у Моз

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідав, що на сьогодні влада не обговорюють комендантську годину як захід для боротьби з пандемією COVID. Така міра можлива лише у випадку надзвичайного стану в Україні.

"Ми ніколи не вели таких розмов. Введення комендантської години, якщо говорити навіть чисто юридично можливо, тільки якщо на території країни буде запроваджено надзвичайний стан", - зазначив Степанов.

Як ми писали раніше, імунолог розповів, що в Україні необхідно вводити локдаун на 3-4 тижні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України комендантский час
Читайте також
Чи буде комендантська година в Україні через COVID: відповідь голови МОЗ
Комендантська година в Україні: Степанов розставив всі крапки над "і"
Прогноз погоди