У Раді знову сталася бійка: кого вдарили цього разу (фото)

У Верховній Раді України 16 липня знову сталася бійка між парламентарями. Цього разу щось не поділили депутат від партії "Батьківщина" Вадим Івченко та депутат від "Слуги народу" Микола Сольський.

Про це повідомляє фотокореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що ця бійка може вже вважатися третьою в цьому скликанні.

Зазначимо, що Івченко Вадим Євгенович-депутат Верховної Ради України VIII, IX скликань від ВО"Батьківщина". Заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Співголова МГО "Депутатський контроль".

Народних обранців швидко втихомирили, але причина сутички поки залишається невідомою.

Конфлікт почався з того, що нардеп Вадим Івченко накинувся на Миколу Сольського і завдав йому удару.

Нагадаємо, 1 липня, на народного депутата "Слуги народу" Микиту Потураєва під час прес-брифінгу у Верховній Раді напала жінка, яка прийшла в якості журналіста.

До слова, народні депутати Микола Тищенко та Олександр Куницький влаштували конфлікт у їдальні Верховної Ради, який супроводжувався вибиванням телефону і образами.