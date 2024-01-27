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Рабские условия за "копейки": блогерша показала, какую трэш-вакансию предлагают украинцам (видео)

Суббота 27 января 2024 09:14
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Рабские условия за "копейки": блогерша показала, какую трэш-вакансию предлагают украинцам (видео) Сколько платят нечестные компании (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша Татьяна Омельченко мощно разнесла очередную трэш-вакансию для украинцев. В этот раз на сайте для поиска работы пытались найти человека, который согласился бы работать за "копейки", но при этом выполнять множество задач.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое блогерша разместила на своей странице в Instagram.

Что предлагают в вакансии

Блогерша нашла объявление о поиске работников на должность "Менеджер по продажам". В вакансии сразу указан размер зарплаты. Как оказалось, компания хотела платить работнику даже меньше "минималки" - всего 2-5 тысяч гривен.

При этом требований к вакансии было немало. Также в ней рассказывалось об обязанностях, которые работник должен выполнять за "копейки". Условия выглядели максимально "рабскими".

Рабские условия за &quot;копейки&quot;: блогерша показала, какую трэш-вакансию предлагают украинцам (видео)

В описании вакансии занятость почему-то называют "частичной", хотя график работы - с понедельника по субботу. При этом в субботу "разрешается" работать удаленно.

Рабские условия за &quot;копейки&quot;: блогерша показала, какую трэш-вакансию предлагают украинцам (видео)

"У меня уже глаза не могут на это смотреть. Вывалили список обязанностей, как вы видите. Это все будет делать один человек на неполную занятость?! Это у нас жизнь на работе", - прокомментировала треш-вакансию блогерша.

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут, что подобные вакансии нужно блокировать, чтобы никто не попал на крючок таких боссов. Также пользователи отмечают:

  • "Зачем такие работодатели ищут работников? Можно же самому работать на таких условиях и 2-5 тысяч гривен сэкономить"
  • "А полная занятость это 7 дней в неделю?"
  • "Жаль, что только 24 часа в сутки, везде неполная занятость только выходит"
  • "Это жлобство у нас в Украине не исчезнет никогда. К сожалению"
  • "Ну нет слов. 2000 гривен в месяц, типа подавись, на, не жалко".

Напомним, ранее блогерша показывала еще одну трэш-вакансию, в которой украинцам предлагали работать почти даром.

Кроме того, мы недавно рассказывали, как подготовиться к собеседованию с рекрутером с помощью ChatGPT.

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