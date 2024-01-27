Рабські умови за "копійки": блогерка показала, яку треш-вакансію пропонують українцям (відео)

Блогерка Тетяна Омельченко епічно рознесла чергову треш-вакансію для українців. Цього разу на сайті для пошуку роботи намагалися знайти людину, яка б погодилася працювати за "копійки", але при цьому виконувати безліч задач.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке блогерка розмістила на своїй сторінці в Instagram .

Що пропонують у вакансії

Блогерка знайшла оголошення про пошук працівників на посаду "Менеджер з продажу". У вакансії одразу було вказано розмір зарплатні. Як виявилося, компанія хотіла платити працівнику навіть менше за "мінімалку" - усього 2-5 тисяч гривень.

При цьому вимог до вакансії було чимало. Також у ній розповідалося про обов'язки, які працівник мав виконувати за "копійки". Умови виглядали максимально "рабськими".

В описі вакансії зайнятість чомусь називають "частковою", хоча графік роботи - з понеділка по суботу. При цьому у суботу "дозволяється" працювати віддалено.

"В мене вже очі не можуть на це дивиться. Вивалили список обов'язків, як ви бачите. Це все буде робити одна людина на неповну зайнятість?! Це у нас життя на роботі", - прокоментувала треш-вакансію блогерка.

Як реагує мережа

У коментарях юзери пишуть, що подібні вакансії потрібно блокувати, аби ніхто не потрапив на гачок таких босів. Також користувачі зазначають: