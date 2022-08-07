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Роботи немає, кінотеатри закриваються і все зовсім погано: реальна правда про життя в Росії зараз

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Росія, Неділя 07 серпня 2022 18:27
Роботи немає, кінотеатри закриваються і все зовсім погано: реальна правда про життя в Росії зараз Фото: росіяни відверто розповіли про те, що відбувається в Росії зараз (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Життя в Росії під санкціями стає все гірше і гірше. На російському телебаченні про це, звичайно ж, не говорять. Та й взагалі середньостатистичні росіяни обговорюють свої проблеми пошепки та на кухні. Або ж діляться з близькими друзями.

Про свою розмову зі знайомим з Росії розповів Георгій Джапарідзе з Грузії в блозі на Quora.

"Ні, життя в Росії вже не нормальне. Інформація з перших рук, зауважте. Я говорив з другом в Москві. Він не може відремонтувати свою машину західного виробництва, немає запчастин. Він не може купити свій шампунь, побутову хімію, якими він користувався раніше.

У магазинах немає італійських/французьких та інших вин і спиртних напоїв. Він не розмовляє зі своїми батьками, тому що вони підтримали Путіна і війну в Україні, раніше він був з ними близький.

Він не може ходити в кіно - ніяких "голлівудських" фільмів, закриваються кінотеатри. Він не може користуватися своєю карткою Visa за межами Росії, тому восени приїде до мене в Грузію з готівкою, а не пластиком.

У Москві немає друкованого паперу (він сценарист серіалів і друкував свої сценарії, щоб потім вичитувати). У великих музеях немає виставок сучасного мистецтва, тому що художники проти війни, а музеї бояться заяв, які художники можуть зробити в інтерв'ю пресі", - пише Джапарідзе.

У коментарях до посту відгукнулися й інші жителі Росії, які зараз там ще проживають або змушені були виїхати.

"Я з Росії та покинув її минулого тижня - в основному з політичних причин. Ні, це взагалі ненормально. Людей садять у в'язницю за антивоєнні твіти та пости. Більшість цін зросла у два, в три рази. Багато торгових центрів в Москві частково пустують.

Важко дістатися куди-небудь за кордон і відправити гроші бабусі, наприклад. Visa і MasterCard у РФ не працюють з міжнародними картами. Є й інше. Я не міг знайти підходящу роботу з березня, а я досвідчений айтішник. Я не відчував нічого подібного за все своє 30-річне життя.

Прості бідняки стали ще біднішими, життя середнього класу (який є антиурядовим) жахливо скоротилася через санкції. Я і мої знайомі поїхали з країни з величезними боргами", - розповів Біллі Горк.

"Ну виживають ж люди й без зарубіжних чистячих засобів, вітчизняних достатньо. KFC і Mcdonald's пішли? Зовсім не проблема, вважається, що вони продавали неякісну їжу. У Росії є всі ресурси, необхідні для запуску власного виробництва, як це було за часів СРСР.

Ціни на бензин без змін, а автозапчастини поставляються через треті країни й стали дорожче. Буде потрібен час, щоб відновити виробництво і ланцюги поставок. Але я б виділив іншу проблему - свободи слова стає все менше і менше, і це засмучує", - пише Володимир Ширін з Росії.

"Моя пасербиця живе в Пітері. Вона каже, що щоденних прокладок в Росії практично не існує. Її дочка була звільнена з роботи графічним дизайнером, бо основним клієнтом їх компанії була IKEA, яка пішла з Росії. І тепер їй важко знайти роботу. Санкції позначаються на житті простих росіян і далі буде тільки гірше, набагато гірше", - пише Оді Чейсон.

"Тільки що підтвердив друг, чиї батьки під Москвою. Будівельні матеріали та обладнання зараз важко дістати. Магазини закриваються. Банки не працюють, карти не працюють", - відповів Джефф Тітченер.

"У своїй рутині життя як і раніше нормальне - майже все працює як завжди. Ціни ростуть, але ми до цього звикли. Водночас це досить важко психологічно. Багато хто з нас перебуває в жахливому стресі. Жахливо знати, що поруч йде війна. Нелегко жити без ясного бачення майбутнього", - пише житель Санкт-Петербурга Валентин Філіппов.

"Ні, безумовно ні. На перший погляд, все, як завжди. Але потрібно копнути глибше. Я втратив майже 20 років важкої роботи, щоб налагодити хороші відносини з західноєвропейськими та американськими постачальниками. Ні, те, що нам потрібно, не може поставлятися Китаєм, вони ще не все виробляють.

Місцеві виробники відстають на десятиліття. Останні 30 років Росія була глибоко інтегрована у світову економіку, тому самостійно ми можемо виробляти тільки те, що розроблено 30 років тому", - підкреслив Ярослав Макаричев.

"Я просто хочу, щоб війна припинилася, як і кожна нормальна людина. Ми не вибираємо, де народитися. І диктатор блокує інформацію з більшою швидкістю, ніж раніше. І блокує VPN. Вони не хочуть, щоб люди знали правду. Я втратила роботу, працювала в іноземній компанії.

У магазинах ціни ростуть. Але психологічні виклики, розуміння, що твоя країна - агресор, погрози з боку поліції та занепокоєння за друзів в Україні, інформаційний вакуум - найскладніше в цьому кошмарі", - пише Марі з Москви.

"Є тільки видимість нормальності. Але дуже величезна інфляція. Багато іноземних фірм залишають країну, і ми вже відчуваємо дію санкцій. А поки життя здається нормальним, але це видимість", - розповів житель Сибіру.

"За межами МКАД (Москва і Санкт-Петербург) існує інший світ. Російська пенсія становить 85 доларів на місяць. У літніх людей проблеми, починаючи від харчування і закінчуючи здоров'ям і транспортом. Закрито багато лікарень, відключено залізничне сполучення з багатьма містами та селищами, дороги не ремонтуються, руйнуються будівлі та мости, скрізь корупція.

Життєво важливі ліків перестали привозити, а 50% продуктів має низьку якість. Уряд просто змінює межу бідності, щоб цифри були низькими й це нікого не дивує. Багато хто з середнього класу і вище виїжджають. У кого є гроші, їдуть з Росії", - додав Грег Макхейл.

До речі, раніше ми писали про те, що у Росії почала стрімко скорочуватися кількість населення.

А ще розповідали про те, у РФ вирішили реанімувати магазини "Берізка" - там обслуговують за валюту і тільки обраних.

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