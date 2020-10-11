Працівник українського телеканалу ґвалтував 3-річну дівчинку "заради журналістського розслідування"

У Запоріжжі засудили збоченця (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Чоловік розбещував свою похресницю, перебуваючи в гостях

У Запоріжжі чоловік ґвалтував трирічну дівчинку, яка є його похресницею, і знімав процес на відео. Після цього 23-річний зловмисник викладав порнографічний контент в мережі.

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя засудив злочинця до 7 років в'язниці. Відповідне рішення опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

Чоловік визнав провину, проте пояснив свої дії наміром провести журналістське розслідування, щоб викрити педофілів. Так, житель Запоріжжя навчався на факультеті журналістики в університеті та працював оператором на місцевому телеканалі. В основному він вів спортивні репортажі, знімав гімнастику.

Молодий чоловік не одружений, дітей не має. Колеги на роботі та викладачі навчального закладу характеризували його позитивно і відзначали, що насилу вірять в те, що сталося.

Як було встановлено, зловмисник ще в січні 2019-го в гостях у своєї знайомої навмисне скоїв насильницькі дії сексуального характеру з її маленькою донькою - лапав її, торкався дитини статевим органом та іншими предметами, а саме термометром в інтимних частинах тіла. Всі ці дії чоловік знімав на телефон.

Одного разу за цим заняттям його застала мама дівчинки. Обурена жінка заборонила йому перебувати з дочкою без її присутності.

Поліція затримала збоченця в червні минулого року. При обшуку в його будинку і при перевірці комп'ютерної техніки правоохоронці виявили сотні фото і відео матеріалів з дитячою порнографією, які той публікував на одному з Telegram-каналів.

При цьому сам педофіл стверджує, що зняв лише один ролик, а в мережу завантажував чужі відео. Також він заявив в суді, що, працюючи на телеканалі та навчаючись на журналіста, "проводив розслідування по розповсюдженню дитячої порнографії". Мовляв, знайшов у мережі один з таких сайтів, на якому від нього вимагали висилати ексклюзивні кадри.

"Отримавши зазначені матеріали, він звернувся до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення, однак результати розгляду його заяви йому не відомі. Відео з дівчинкою, яка є його похресницею, він знімав, поки вона спала, оскільки адміністратори сайту вимагали від нього таких відео для подальшого користування сайтом", - йдеться в матеріалі.

Колегія суддів прийняла рішення відправити збоченця-журналіста в місця позбавлення волі на сім років.

Раніше повідомлялося, що спливли нові дані про серійного ґвалтівника у Львові, який розбестив 11 дівчат у дитячому таборі.

Також ми писали про те, що нещодавно в Херсоні активісти спіймали бізнесмена-педофіла, влаштували "самосуд" і зняли на відео.