Як працюють залізничники в українських депо: фото нелюдських умов

У мережі показали, в яких умовах працюють залізничники в депо ТЧ-5 в Полтаві.

"У нелюдських умовах працюють залізничники локомотивного депо ТЧ-5. Причому, працюють за мізерну зарплату. Направила голові правління Укрзалізниці офіційний запит від ТСК з відео і фотографіями, які надіслали з Полтави у віртуальну приймальню ТСК по УЗ", - повідомила в соцмережі Гришина.

Зазначається, що неконкурентна оплата праці на залізниці та невідповідні умови роботи становлять майже половину всіх звернень до віртуальної приймальні ТСК по УЗ.

Дивіться самі по фото, в яких умовах працюють залізничники.

У мережі показали пекельні умови праці співробітників депо (фото: Юлія Гришина)

Відзначається, що зарплата у співробітників депо - мізерна, вони отримують мало за таку працю.