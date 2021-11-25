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Как работают железнодорожники в украинских депо: фото нечеловеческих условий

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Полтава, Четверг 25 ноября 2021 13:52
Как работают железнодорожники в украинских депо: фото нечеловеческих условий В сети показали "адовые" условия работы сотрудников УЗ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети показали, в каких условиях работают железнодорожники в депо ТЧ-5 в Полтаве.

Фото адских условий работы показала на странице Facebook Юлия Гришина.

"В нечеловеческих условиях работают железнодорожники локомотивного депо ТЧ-5. Причем, работают за мизерную зарплату. Направила председателю правления Укрзализныци официальный запрос от ВСК с видео и фотографиями, которые прислали из Полтавы в виртуальную приемную ВСК по УЗ", - сообщила в соцсети Гришина.

Отмечается, что неконкурентная оплата труда на железной дороге и несоответствующие условия работы составляют почти половину всех обращений в виртуальную приемную ВСК по УЗ.

Судите сами по фото, в каких условиях работают железнодорожники.

Как работают железнодорожники в украинских депо: фото нечеловеческих условийКак работают железнодорожники в украинских депо: фото нечеловеческих условийКак работают железнодорожники в украинских депо: фото нечеловеческих условийКак работают железнодорожники в украинских депо: фото нечеловеческих условийКак работают железнодорожники в украинских депо: фото нечеловеческих условийКак работают железнодорожники в украинских депо: фото нечеловеческих условийКак работают железнодорожники в украинских депо: фото нечеловеческих условийВ сети показали адовые условия труда сотрудников депо (фото: Юлия Гришина)

Отмечается, что зарплата у сотрудников депо - мизерная, они получают мало за такой труд.

Как мы ранее писали, в киевской электричке "модернизировали" выбитое окно очень странным способом.

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