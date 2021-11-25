Как работают железнодорожники в украинских депо: фото нечеловеческих условий

В сети показали, в каких условиях работают железнодорожники в депо ТЧ-5 в Полтаве.

"В нечеловеческих условиях работают железнодорожники локомотивного депо ТЧ-5. Причем, работают за мизерную зарплату. Направила председателю правления Укрзализныци официальный запрос от ВСК с видео и фотографиями, которые прислали из Полтавы в виртуальную приемную ВСК по УЗ", - сообщила в соцсети Гришина.

Отмечается, что неконкурентная оплата труда на железной дороге и несоответствующие условия работы составляют почти половину всех обращений в виртуальную приемную ВСК по УЗ.

Судите сами по фото, в каких условиях работают железнодорожники.

В сети показали адовые условия труда сотрудников депо (фото: Юлия Гришина)

Отмечается, что зарплата у сотрудников депо - мизерная, они получают мало за такой труд.