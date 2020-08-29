Працюють поза законом: в Україні посилюють правила для Bolt, Uber і Uklon

Популярні в Україні сервіси таксі Bolt, Uber і Uklon чекають кардинальні зміни - водіїв змусять купувати патент на здійснення перевезень пасажирів.

Про це розповів генеральний директор Директорату автомобільного та міського електричного транспорту Міністерства інфраструктури України Гамлет Погосян у передачі "Офіційна розмова" в ефірі телеканалу "Дом".

Так, був розроблений законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення", який покликаний реформувати службу таксі.

За словами Погосяна, зараз цей ринок на 95% перебуває в тіні, а загалом в галузі зайнято майже 220 тисяч водіїв, і майже ніхто з них не платить податки, працюючи нелегально.

Річ у тому, що популярні онлайн-сервіси замовлення таксі Uber, Uklon і Bolt офіційно не є перевізниками та здійснюють свою діяльність поза межами правового поля.

"Це є прямим ризиком для наших громадян у питаннях безпеки та питаннях відстоювання своїх інтересів в разі необхідності", - заявив Погосян.

У Мінінфраструктури придумали спосіб, як легалізувати роботу водіїв таких сервісів таксі. Для цього запроваджують спеціальні патенти.

"Водій купує патент, вартість буде зафіксована на рівні мінімальної зарплати. Пакет можна придбати на рік або на місяць", - розповів Погосян.

До речі, для власників електромобілів вартість патенту буде вдвічі нижчою (тобто близько 2,5 тисячі гривень на рік замість 5 тисяч).

Крім придбання патенту, перевізник повинен буде регулярно проходити техогляд авто та оформляти страховку.

Контролювати все це буде Укртрансбезпеки.

Очікується, що проект закону можуть затвердити вже цієї осені.

Відео: В Україні для таксі Bolt, Uber і Uklon посилюють правила

Раніше ми писали про те, що в Україні хочуть змусити водіїв перездати на права і розповідали, яким категоріям не пощастить.

Нагадаємо, нещодавно у Києві зафіксували кричущий інцидент, коли таксист "ширнувся" і поїхав на виклик. Свої дії наркоман за кермом знімав на відео.