"Працювали" професійно: на Київському вокзалі пограбували народного депутата

Володимира Ар'єва пограбували на Київському вокзалі. Народний депутат розповів, що професійні кишенькові злодії витягли з його сумки гаманець. Ар'єв на своїй Facebook-сторінці звернувся до нацполіції Києва та Укразалізниці з проханням провести рейди і посилити заходи безпеки на вокзалі, який став місцем зосередження значної кількості злодіїв.

Нардеп пише, що не написав заяву до поліції, оскільки поспішав на поїзд до Вінниці. Також він наголошує, що так чинить більшість громадян, які стають жертвами пограбувань на вокзалі. Адже між вибором гарантовано встигнути на потяг і можливо повернути вкрадене, вони обирають перше.

Саме на факт незначної кількості заяв про пограбування на вокзалі й посилається поліції. До того ж затримання злочинців і передача поліції ні до чого не призводить, адже доказів, що саме ця людина скоїла злочин, немає.

Володимир Ар'єв (фото: УНІАН)

"Можна констатувати, на київському вокзалі це стало масовим явищем. Або гроші витягають з сумок - причому так миттєво і професійно, що людина навіть не встигає зрозуміти як відкрили її сумку, або група ромів оточує когось і просто відбирає гроші та цінні речі", - пише Ар'єв.

Народний депутат звертається до поліції Києва з проханням провести антикримінальний рейд на вокзалі і до керівництва "Укрзалізниці" - встановити достатню кількість камер відеоспостереження.

Такж нардеп назвав місця, де варто буди дуже обачними. Це Південний вокзал, ескалатор на центральному вокзалі і вихід з переходів на платформи.

"Особливо зранку, коли люди сонні і втрачають пильність. Раджу не просто триматися за сумку з гаманцем, а у прямому сенсі дивитися на неї - "працюють" фахівці.

Володимира Ар'єва пограбували на вокзалі у Києві (фото: facebook.com/volodymyr.ariev)

До речі, нещодавно в Києві сталося курйозне пограбування. Злодій проник в одну із столичних аптек і вкрав кілька упаковок таблеток з віагрою.

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