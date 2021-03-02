Як працює сенсорна кнопка в Раді і чи можна тепер кнопкодавити: наочне відео

За задумом, сенсорна кнопка покликана розв'язати проблему "кнопкодавства" в українському парламенті, оскільки голосувати за інших депутатів тепер буде досить-таки проблематично.

Працює система так: нардеп натискає однією рукою на сенсорну кнопку, яка встановлена зліва на панелі на робочому місці парламентарія. Тримаючи її, потрібно потім іншою рукою натиснути на кнопку "за", "проти" або "утримуюсь", які розташовані праворуч.

"Тож, поки не закінчився час голосування, відпускати сенсорну кнопку не можна. І тепер усі, хто дуже хотів проголосувати за сусіда - не зможе це зробити", - зазначив Гончаренко.

При цьому політик додав, що теоретично дотягнутися до кнопки іншого депутата можливо, але хіба що тільки ногою.

"Тобто якщо дуже хочеться проголосувати за сусіда... то, наприклад, ногою можна, хвостом, як кенгуру... які ще варіанти - не знаю. Але так воно вже не виходить. Тобто, якщо немає трьох рук, то "кнопкодавити" точно не зможуть...", - розповів Гончаренко.

Відео: Гончаренко показав, як працює сенсорна кнопка у Верховній Раді

Нагадаємо, сенсорні кнопки в Раді з'явилися ще в 2008 році, проте в 2012 році закінчився термін гарантії системи голосування "Рада", до якої вона була приєднана. У 2018-му закінчився десятирічний термін гарантії сенсорної кнопки.

1 березня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в парламенті встановили додаткові камери спостереження і ввели сенсорну кнопку.

У Раді ввели сенсорну кнопку для голосування (фото: РБК-Україна)