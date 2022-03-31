Робота під час війни: кого зараз шукають роботодавці і кому готові платити найбільше

Через війну тисячі українців змушені шукати роботу, закрилися підприємства, зупинилися виробництва. Рятуючись від вибухів, люди покинули свої міста, багато хто вирушив захищати країну, тому й компанії залишаються без співробітників.
Де знайти роботу під час війни, які вакансії найбільш потрібні – докладно про це в нашому матеріалі.
Галузі економіки, що забезпечують базові потреби громадян, продовжують функціонувати навіть у зонах бойових дій.
У всіх регіонах країни потрібні фахівці сфер життєзабезпечення: торгівля, медицина, транспорт та логістика, комунальне господарство.
Мінімальний попит роботодавців на працівників туристичного, ресторанного бізнесу. З початком посівної очікується зростання потреби у працівниках сільського господарства.
За даними rabota.ua, дефіцит кадрів спостерігається у Києві, звідки після початку війни виїхало близько половини населення міста. Багато вакансій пропонують:
Гостра потреба на ринку праці столиці у водіях, водіях-експедиторах, кур'єрах.
Вакансії водіїв у Києві (скриншот rabota.ua)
Як зазначають експерти, пропонована заробітна плата у водіїв на 25-60% вища за довоєнну.
За кількістю розміщених пропозицій щодо роботи у березні лідирує Київ (42,4% від усіх пропозицій по Україні), на другому місці Львів. Хоча дані показники майже наполовину нижчі, ніж було до початку військових дій.
Станом на кінець березня, топ-10 сфер, які найбільше потребують працівників загалом по Україні, виглядає так (дані grc.ua):
За інформацією кадрового порталу grc.ua, середня пропонована зарплата за відкритими вакансіями в Україні становить 26,9 тис. грн.
Більшість роботодавців готові платити своїм співробітникам 16,6 тис. грн (40% від усіх пропозицій).
Зарплати на рівні 26,3 тис. грн пропонує 26% роботодавців. Шоста частина всіх вакансій по Україні розміщена із зазначенням заробітної плати 35,9 тис. грн.
45,6 тис. грн готові платити лише 12% роботодавців. Найвища оплата праці вказана у 6% вакансій – 55,3 тис. грн.
Вакансії та зарплати по Україні на 31 березня (скріншот grc.ua)
Крім популярних сайтів вакансій після початку війни з'явилося кілька сервісів та чат-ботів для пошуку роботи. Але щоб швидше відгукнутися на пропозицію, варто заздалегідь підготувати резюме або попередньо створити його, наприклад, на work.ua, rabota.ua та ін.
Державний центр зайнятості – офіційний портал для пошуку роботи у всіх регіонах країни.
Сайт для роботодавців та тих, хто шукає роботу work.ua, телеграм-канал з вакансіями та порадами Work.ua Медіа.
Портал для пошуку та пропозицій роботи в Україні rabota.ua, чат-бот RobotaNow та телеграм-боти з вакансіями у 10 великих містах України.
Кадровий портал з вакансіями у містах України grc.ua.
Некомерційна платформа UA Talents.
Ресурс ВзаємоДія з підбірками пропозицій за різними спеціальностями, вакансії в Україні та за кордоном, віддалена робота.
Телеграм-канал Работа сейчас: Украина.
Канал з вакансіями без знання англійської мови для віддаленої роботи Робота онлайн.
Дистанційна робота, вакансії в Україні, Європі телеграм-канал UaJobNow.
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