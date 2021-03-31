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Робота метро в Києві під час жорсткого локдауну: хто зможе їздити, терміни обмежень

Автор: Роман Мирончук

У Києві з понеділка, 5 квітня, водиться жорсткий локдаун. При цьому громадський транспорт, включаючи метро буде працювати з обмеженнями. Перевозити будуть тільки пасажирів зі спеціальними перепустками, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

Про це "РБК-Україна" розповіли в Київському метрополітені.

Поки що ніякої інформації про зміну часу роботи столичного метро немає. Тому, ймовірно, що обмежень не буде.

В такому режимі київська підземка працюватиме як мінімум до 16 квітня, якщо жорсткий локдаун не будуть продовжувати. Все залежить від ситуації з хворими на коронавірус. Адже зараз столиця відчуває брак місць у лікарнях для людей з COVID-19.

За словами мера міста Віталія Кличка, алгоритм видачі спецперепусток буде таким же, як і в минулий раз.

Крім того, Кличко закликав керівників установ, підприємств, закладів відправити співробітників на дистанційну роботу. А комусь, можливо, надати відпустки.

Варто зазначити, що з 5 квітня також припинять роботу дитсадки, а школярів відправлять на дистанційне навчання. Також З 1 квітня буде заборонено проведення продуктових ярмарків. Заклади громадського харчування продовжують працювати тільки на винос або доставку.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що ситуація з коронавірусом в Україні дуже серйозна.

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