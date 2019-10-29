Катував українських військових: на Донбасі ліквідували бойовика "ДНР"

На Донбасі українські військові знищили ще одного бойовика, який воював на стороні терористів "ДНР". Мінометник Максим Шишов з позивним "Мрак" убитий від кулі на передовій. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив військовий і блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що загиблий терорист мав відношення до тортур полонених. Крім того, він був куратором групи "Кіберберкут".

Сайт "Миротворець" повідомляє, що загиблому був 51 рік. Він народився в Дніпропетровській області. Раніше він працював в Службі безпеки України.

"Шишов "Мрак" Максим сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Не бойовий, після поранення працював на пропагандистів кремля і дирляндії.

Є відомості про причетність до тортур полонених", - написав Анатолій Штефан.

Скріншот (соцмережі)