П'ять продуктів, якими можна замінити м'ясо: в них дуже багато білка

М'ясо є основним джерелом білка для організму людини і його присутність в раціоні обов'язкова. Однак, що робити тим, кому заборонили їсти м'ясо за медичними показниками або людина добровільно вирішила стати веганом або вегетаріанцем?

Фахівці назвали топ-5 продуктів з високим вмістом білка, які можуть замінити м'ясо в раціоні. Про це пише видання Ukr.Media.

Тофу

Це один з найпопулярніших замінників м'яса. Він має дуже м'який і нейтральний смак, що дає можливість поєднувати його з різними інгредієнтами. Оскільки його структура відносно стабільна, тофу можна запікати, смажити на грилі й це робить його універсальним продуктом.

Темп

Його роблять, як і тофу з соєвих бобів. Тофу роблять з кислого молока, а для виготовлення темпу соєві боби піддають ферментації й це додає йому пікантного смаку. В темпі також є інші зерна і боби, що пояснює його насичену текстуру і трохи горіховий присмак. Темп добре підходить для смаження, грилю.

Сочевиця

Цей продукт почав завойовувати популярність не тільки у веганів і вегетаріанців. Вона універсальна, в ній прекрасна текстура і сочевиця дуже багата білком.

Баклажан

Цей овоч є основою середземноморської кухні й баклажани відомі своїм тонким смаком. При правильному приготуванні їх текстура дозволяє створити тягучі та м'ясисті страви. У баклажанах багато антиоксидантів, що робить їх неймовірно поживними та корисними, а кількість білка просто зашкалює.

Гриби креміні та портобелло

Гриби є універсальним продуктом і в старовину ними замінювали м'ясо. У них дуже багато білка і вони підходять для будь-якого раціону. На смак і за текстурою вони є найближчими аналогами м'яса. Цей продукт дуже універсальний – гриби можна використовувати дрібно порізаному вигляді, у вигляді фаршу. Особливо в цьому гарні креміні і портобелло. Їх можна маринувати та готувати на грилі, а також робити з них котлети для бургерів.

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