Ці п'ять продуктів категорично заборонено їсти при діабеті

За словами експерта, деякі люди самі собі вигадують дієти, включаючи до раціону начебто здорові продукти. Однак вони навіть не здогадуються, що не всі з них дійсно безпечні з точки зору ризику виникнення або загострення діабету.

Які продукти не можна вживати

Лікар розповів, що головна небезпека продуктів, які здатні викликати стрибок глюкози в крові полягає ще й у тому, що вони можуть спровокувати й збільшення жирового "прошарку" в області живота. Він обволікає внутрішні органи, ускладнюючи їхню роботу.



Солодкі йогурти. Вони містять надто багато цукру. Тому слід уважно вивчати склад продукту. Чудовою альтернативою стане грецький йогурт. В такому продукті цукру майже немає, а ось корисного білка – багато.



Сухофрукти. Після сушіння у таких продуктах утворюється багато цукру. Лікар каже, що у свіжому винограді його вчетверо менше, ніж у родзинках.

Тому, якщо хочеться побалувати себе фруктами, то краще вибирати найменш солодкі.



Білий хліб. Такі продукти виготовлені з рафінованого білого борошна та можуть підвищити рівень цукру в крові.

Краще їсти хліб з непросіяної муки з високим вмістом клітковини.



Курячі яйця. Фахівець каже, що регулярне вживання курячих яєць підвищує ризик розвитку діабету другого типу.

Чипси. Картопля після смаження у фритюрі стає ще більш шкідливою для здоров'я.

В них містяться вуглеводи та жир, які можуть загострити вже наявні проблеми й додати нових.