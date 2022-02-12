Эти пять продуктов категорически запрещено есть при диабете

По словам эксперта, некоторые люди сами себе придумывают диеты, включая в рацион вроде бы здоровые продукты. Однако они даже не догадываются, что не все из них действительно безопасны с точки зрения риска возникновения или обострения диабета.

Какие продукты нельзя употреблять

Врач рассказал, что главная опасность продуктов, которые способны вызвать скачок глюкозы в крови заключается еще и в том, что они могут спровоцировать и увеличение жировой "прослойки" в области живота. Он обволакивает внутренние органы, затрудняя их работу.



Сладкие йогурты. Они содержат слишком много сахара. Поэтому следует внимательно изучать состав продукта. Отличной альтернативой станет греческий йогурт. В таком продукте сахара почти нет, а вот полезного белка – много.



Сухофрукты. После сушки в таких продуктах образуется много сахара. Врач говорит, что в свежем винограде его вчетверо меньше, чем в изюме.

Поэтому, если хочется побаловать себя фруктами, то лучше выбирать наименее сладкие.



Белый хлеб. Такие продукты изготовлены из рафинированной белой муки и могут повысить уровень сахара в крови.

Лучше есть хлеб из непросеянной муки с высоким содержанием клетчатки.



Куриные яйца. Специалист говорит, что регулярное употребление куриных яиц повышает риск развития диабета второго типа.

Чипси. Картофель после жарки во фритюре становится еще более вредным для здоровья.

В них содержатся углеводы и жир, которые могут обострить уже имеющиеся проблемы и добавить новых.