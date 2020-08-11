ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

П'яний водій розніс клумби на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві (відео)

Київ, Вівторок 11 серпня 2020 19:11
П'яний водій розніс клумби на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві (відео)
У Києві п'яний водій розніс клумби на алеї Героїв Небесної Сотні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Порушника затримали і він спробував конфліктувати з поліцією

У Києві п'яний водій зніс клумби з квітами на алеї Героїв Небесної Сотні. Водій пересувався на автомобілі марки Lexus, а після скоєння ДТП він спокійно поїхав.

Як розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook, порушника затримали вже через пів години.

"Винуватця ДТП ми виявили та притягнули до відповідальності вже через 30 хвилин після події. У водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чого, в принципі, і слід було очікувати. Агресія, хамство, нецензурні висловлювання на адресу патрульних і невиконання законних вимог поліцейських ніяк не допомагали водієві вирішити ситуацію, він не намагався", - розповів Білошицький і зазначив, що водія виявили на вулиці Інститутській.

Водія попередили, що в разі невиконання законної вимоги співробітника поліції, він буде затриманий.

"Згідно зі ст. 44 ЗУ "Про національну поліцію" до водія була застосована фізична сила, також згідно зі ст. 45 ЗУ "Про Національну поліцію" – спецзасіб наручники", - додав Білощицький.

На порушника склали протокол за статтею 185 (Злісна непокора працівникам поліції), статті 173 (Дрібне хуліганство), статтею 130 (Керування в стані сп'яніння), ст. 124 (Вчинення ДТП) та статті 122-4 (Залишення місця ДТП) КоАП.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі потрапив у ДТП учасник "Танців з зірками".

А також розповідали про те, що під Львовом водій збив і тричі переїхав 4-річну дівчинку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДТПводители
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся