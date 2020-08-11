П'яний водій розніс клумби на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві (відео)

У Києві п'яний водій розніс клумби на алеї Героїв Небесної Сотні (Колаж РБК-Україна)

Порушника затримали і він спробував конфліктувати з поліцією

У Києві п'яний водій зніс клумби з квітами на алеї Героїв Небесної Сотні. Водій пересувався на автомобілі марки Lexus, а після скоєння ДТП він спокійно поїхав.

Як розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook, порушника затримали вже через пів години.

"Винуватця ДТП ми виявили та притягнули до відповідальності вже через 30 хвилин після події. У водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чого, в принципі, і слід було очікувати. Агресія, хамство, нецензурні висловлювання на адресу патрульних і невиконання законних вимог поліцейських ніяк не допомагали водієві вирішити ситуацію, він не намагався", - розповів Білошицький і зазначив, що водія виявили на вулиці Інститутській.

Водія попередили, що в разі невиконання законної вимоги співробітника поліції, він буде затриманий.

"Згідно зі ст. 44 ЗУ "Про національну поліцію" до водія була застосована фізична сила, також згідно зі ст. 45 ЗУ "Про Національну поліцію" – спецзасіб наручники", - додав Білощицький.

На порушника склали протокол за статтею 185 (Злісна непокора працівникам поліції), статті 173 (Дрібне хуліганство), статтею 130 (Керування в стані сп'яніння), ст. 124 (Вчинення ДТП) та статті 122-4 (Залишення місця ДТП) КоАП.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі потрапив у ДТП учасник "Танців з зірками".

А також розповідали про те, що під Львовом водій збив і тричі переїхав 4-річну дівчинку.