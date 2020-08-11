Пьяный водитель разнес клумбы на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве (видео)

В Киеве пьяный водитель разнес клумбы на аллее Героев Небесной Сотни (Коллаж РБК-Украина)

Нарушителя задержали и он попытался конфликтовать с полицией

В Киеве пьяный водитель снес клумбы с цветами на аллее Героев Небесной Сотни. Водитель передвигался на автомобиле марки Lexus, а после совершения ДТП он спокойно уехал.

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook, нарушителя задержали уже через полчаса.

"Виновника ДТП мы обнаружили и привлекли к ответственности уже через 30 минут после происшествия. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Чего, в принципе, и следовало ожидать. Агрессия, хамство, нецензурные высказывания в адрес патрульных и невыполнение законных требований полицейских никак не помогали водителю решить ситуацию, как он ни старался", - рассказал Билошицкий и отметил, что водителя обнаружили на улице Институтской.

Водителя предупредили, что в случае невыполнения законного требования сотрудника полиции, он будет задержан.

"Согласно ст. 44 ЗУ "О национальной полиции" к водителю была применена физическая сила, также согласно ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции" – спецсредство наручники", - добавил Билощицкий.

На нарушителя составили протокол по статье 185 (Злостное неповиновение работникам полиции), статье 173 (Мелкое хулиганство), статье 130 (Управление в состоянии опьянения), ст. 124 (Совершение ДТП) и статье 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП.

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