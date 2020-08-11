ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Одесі потрапив у ДТП учасник "Танців з зірками"

Одеса, Вівторок 11 серпня 2020 10:41
В Одесі потрапив у ДТП учасник "Танців з зірками"
В Одесі Даніель Салем потрапив в аварію (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Український телеведучий на мотоциклі врізався в іномарку

Український ведучий і учасник "Танців з зірками" Даніель Салем потрапив у ДТП в Одесі. Аварія сталася на перетині вулиць Рішельєвської і Успенської.

За словами телеведучого, він рухався на мотоциклі Harley Davidson за легковим автомобілем Chevrolet. На перехресті водій автомобіля різко загальмував, а Даніель Салем у нього різко врізався, бо не встиг відреагувати. Про це повідомляє видання "048.ua".

На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав. Мотоцикл Harley Davidson теж цілий, а іномарка отримала кілька пошкоджень. Рух транспорту по вулиці Рішельєвській було швидко відновлено.

"Це не смертельно — у прямому і переносному сенсі слова", — пожартував Даніель.

В Одесі потрапив у ДТП учасник &quot;Танців з зірками&quot;

В Одесі потрапив у ДТП учасник &quot;Танців з зірками&quot;

В Одесі в ДТП потрапив Даніель Салем (фото: 048.ua)

Нагадаємо, що Даніель Салем - український ресторатор, телеведучий, актор. Він народився 25 січня 1984 року в Одесі. По батькові має ліванське коріння. На шоу "Танці з зірками" Салем брав участь з танцівницею Юлією Сахневич. Пара протрималася на проекті до 10 випуску, після чого вибула з програми.

Як ми раніше писали, в мережі опублікували нове відео смертельної ДТП, яку влаштував російський актор Михайло Єфремов. Камера зняла аварію з іншого ракурсу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДТПТанцы со звездами
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся