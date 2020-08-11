В Одесі потрапив у ДТП учасник "Танців з зірками"

В Одесі Даніель Салем потрапив в аварію (колаж РБК-Україна)

Український телеведучий на мотоциклі врізався в іномарку

Український ведучий і учасник "Танців з зірками" Даніель Салем потрапив у ДТП в Одесі. Аварія сталася на перетині вулиць Рішельєвської і Успенської.

За словами телеведучого, він рухався на мотоциклі Harley Davidson за легковим автомобілем Chevrolet. На перехресті водій автомобіля різко загальмував, а Даніель Салем у нього різко врізався, бо не встиг відреагувати. Про це повідомляє видання "048.ua".

На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав. Мотоцикл Harley Davidson теж цілий, а іномарка отримала кілька пошкоджень. Рух транспорту по вулиці Рішельєвській було швидко відновлено.

"Це не смертельно — у прямому і переносному сенсі слова", — пожартував Даніель.

В Одесі в ДТП потрапив Даніель Салем (фото: 048.ua)

Нагадаємо, що Даніель Салем - український ресторатор, телеведучий, актор. Він народився 25 січня 1984 року в Одесі. По батькові має ліванське коріння. На шоу "Танці з зірками" Салем брав участь з танцівницею Юлією Сахневич. Пара протрималася на проекті до 10 випуску, після чого вибула з програми.

Як ми раніше писали, в мережі опублікували нове відео смертельної ДТП, яку влаштував російський актор Михайло Єфремов. Камера зняла аварію з іншого ракурсу.